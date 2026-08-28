Nepal rescata a 117 turistas extranjeros de la zona cero de la riada

De acuerdo con el balance del organismo oficial de turismo, el grupo de visitantes evacuados por los equipos de salvamento está integrado, entre otros, por 85 ciudadanos de la India, 16 de China, 9 de Corea del Sur, 2 de Estados Unidos y 2 de Italia.

Tres días después de que una avalancha de agua y piedra arrasara decenas de kilómetros en esta zona del norte de Nepal las autoridades tratan de localizar a algunas de las 937 personas reportadas como desaparecidas en su territorio, según el último reporte oficial.

Según la Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres (NDRRMA), al menos 517 de esas personas ilocalizables son extranjeras.

De acuerdo con su balance, que recoge información de agencias de viajes y hoteles, los desaparecidos de origen extranjero son de la India (178), seguida de Estados Unidos (65), Ucrania (53), Malasia (51), Australia (35), Reino Unido (33) y Canadá (25), entre los que se contabilizan además tres ciudadanos españoles.

Las autoridades trabajan en la verificación formal de la nacionalidad de otros turistas extranjeros que también fueron puestos a salvo en las últimas horas.

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Unos 15.000 efectivos continúan las labores de búsqueda en la zona en el tercer día, después de que una avalancha de agua y roca arrasara más de 100 kilómetros de este valle que une Nepal y la región autónoma del Tíbet (China).