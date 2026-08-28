Nepal rescata de un túnel hidroeléctrico a varios supervivientes de la riada

Las fuerzas nepalíes difundieron en la plataforma X un vídeo del rescate en el que se observa a varios efectivos aproximándose al túnel para sacar a las víctimas, que avanzan con visible dificultad entre la gruesa masa de lodo acumulada.

Los rescatistas, que tuvieron que arrastrarse hasta la entrada al conducto, según muestran las imágenes, cargaron a algunos supervivientes a sus espaldas y tiraron de otros por las extremidades para trasladarlos al vehículo aéreo empleado en la operación.

Tras ser rescatados, los supervivientes fueron captados bebiendo agua después de salir con aparente dificultad del túnel, en una escena dominada por el marrón grisáceo del lodo, que contrasta con los llamativos cascos de los rescatistas.

Las labores de rescate continúan, aunque se están viendo dificultadas por la amenaza de un lago formado por la acumulación de rocas y escombros en la zona, que llevó a Pekín a suspender temporalmente las operaciones en algunos puntos ante los indicios de desbordamiento.

Nepal elevó este viernes a 538 el número de cadáveres recuperados y China a cinco, por lo que el balance total de fallecidos asciende a 543, mientras continúa la búsqueda de centenares de desaparecidos.