Noboa calcula que los grupos criminales en Ecuador tienen unas "80.000 personas armadas"

En una entrevista en radio Centro, Noboa dijo que el país cuenta con entre 56.000 o 57.000 policías, así como unos 36.000 militares.

Pero, "si se suma la cantidad de militancia de Choneros, Lobos, Chone Killers, Tiguerones y todo el resto de grupos, estamos hablando de 80.000 personas armadas", comentó en referencia a los grupos criminales.

"Si en este momento no juntamos las fuerzas necesarias, sería muy complejo combatirlos", indicó al asegurar que antes de su Administración "hubo abandono por años" en el área de seguridad.

Destacó el apoyo internacional para la lucha contra la criminalidad en Ecuador, país que desde enero de 2024 está bajo "conflicto armado interno", declarado por Noboa, precisamente para reforzar el combate a las bandas criminales, a las que vincula, principalmente con el narcotráfico y la minería ilegal, y a las que tilda de "terroristas".

El jefe de Estado destacó el apoyo, en temas de seguridad, de los países integrantes del Escudo de las Américas y del actual Gobierno de Colombia, liderado por Abelardo de la Espriella.

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"Antes teníamos contra", dijo en referencia al Gobierno de Gustavo Petro.

Noboa comentó que el jueves dialogó con De la Espriella, sobre -entre otros- los problemas en la zona fronteriza registrados en el pasado, cuando "más que se triplicó el área de siembra de coca en toda la franja fronteriza del lado colombiano".

La frontera de Ecuador con Colombia está en la mira de la "guerra" declarada desde 2024 por Noboa contra las bandas criminales, al ser considerada como la puerta de entrada de la gran parte de la cocaína que las mafias trasladan por el país para mandarla a través de sus costas y puertos a Norteamérica y Europa, unido a una escalada de la violencia criminal que han puesto al país a la cabeza de Latinoamérica en índice de homicidios.

Altos mandos militares de Estados Unidos, Colombia y Ecuador mantuvieron ayer, jueves, una reunión en la ciudad ecuatoriana de San Lorenzo, fronteriza con Colombia, para acordar estrategias contra las bandas criminales y mafias del narcotráfico que operan en las zonas fronterizas de ambos países suramericanos.

En el encuentro estuvo el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Francis L. Donovan, y los ministros de Defensa de Ecuador, Gian Carlo Loffredo, y de Colombia, Jorge Eduardo Mora.

También participaron el comandante general de las Fuerzas Armadas colombianas, Erick Rodríguez; y el comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta para el Hemisferio Occidental de EE.UU. Kevin J. Jarrard.

Donovan señaló en redes sociales que "la frontera entre Colombia y Ecuador es un punto estratégico geográfico que los cárteles violentos han explotado durante mucho tiempo", pero "hoy, estamos cambiando las reglas del juego".