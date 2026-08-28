ONU Mujeres alerta del riesgo de violencia y trata para 157.000 nepalesas por las riadas

La organización alertó en un comunicado de que las mujeres y niñas afrontan "riesgos especialmente elevados de violencia, explotación y trata", además de "dificultades para acceder a alimentos, agua, atención sanitaria y servicios de protección".

"Lo que sabemos es que los riesgos existentes para las mujeres y niñas se disparan cuando ocurren desastres", señaló en la nota la representante de ONU Mujeres en Nepal, Patricia Fernandez-Pacheco, quien recordó que las mujeres también asumen una mayor carga de cuidados no remunerados y que tienen más dificultades para acceder a información y asistencia.

En los distritos de Rasuwa, Nuwakot, Dhading, Gorkha y Chitwan, aproximadamente una de cada tres mujeres es analfabeta, agregó, lo que "dificulta el acceso a información sobre las ayudas, los procesos de registro y la reclamación independiente de asistencia".

Además, uno de cada tres hogares de la provincia nepalí de Bagmati está encabezado por una mujer y un tercio de ellos depende de remesas, una fuente de ingresos que se encuentra bajo presión.

La agencia agregó que está trabajando junto al Gobierno nepalí y otras organizaciones humanitarias para garantizar el acceso de mujeres y niñas a servicios esenciales y protección, así como su participación en las labores de recuperación.

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ONU Mujeres pide recaudar 2 millones de dólares destinados a atender a las afectadas, con la idea de que parte de los fondos se destine a una iniciativa de cocinas comunitarias, gestionadas por mujeres, que proporcionen alimentos de emergencia y contribuyan a crear oportunidades de empleo y de participación de las mujeres en la recuperación.

Las autoridades de Nepal elevaron este viernes a 1.924 la cifra de personas en paradero desconocido tras añadir al recuento a más de 933 trabajadores empleados de centrales hidroeléctricas, más de un centenar de efectivos de las fuerzas de seguridad y personal aduanero, y 622 turistas: 473 extranjeros y 149 nepalíes de residencia exterior, además de ciudadanos locales.

Nepal ha informado de 579 cuerpos rescatados, mientras que China ha elevado a cinco los muertos en el lado tibetano, lo que hace un balance de 584, sin que haya constancia de coordinación entre ambas partes para cotejar cifras.