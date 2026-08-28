Países del Mercosur se unen a las condolencias tras muerte del músico uruguayo Rubén Rada

"El Mercosur se une a las expresiones de pesar por el fallecimiento del músico y compositor uruguayo Rubén Rada (1943-2026), figura fundamental de la cultura del país y de la identidad musical de la región", señala un comunicado difundido por el organismo.

El documento destaca a Rada como un "referente indiscutido de la música uruguaya" que trascendió las fronteras de su país y llevó al mundo una obra "profundamente vinculada" con el candombe, la murga, el rock y otras expresiones de la cultura popular de su país.

Asimismo, señala que a lo largo de una extensa y destacada trayectoria, el músico "construyó puentes" entre Uruguay y el mundo y contribuyó a proyectar la riqueza y diversidad de la cultura regional al punto que los homenajes de ciudadanos y músicos de toda la región ilustran sus dones humanos y musicales.

"La música y el legado de Rada forman parte de la memoria colectiva del Uruguay y constituyen un valioso aporte a la identidad cultural del Mercosur, que perdurará en las nuevas generaciones", concluye el comunicado.

Cantante, percusionista y compositor, Rada falleció este miércoles a los 83 años, tras un mes de lucha contra una neumonía, y fue despedido por miles de personas en el Palacio Legislativo de Montevideo.

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Referente de la música popular uruguaya, Rada tenía apenas diez años cuando formó parte de la comparsa de candombe Morenada.

Más tarde integró Los Hot Blowers, una banda que contó con figuras como el director Federico García Vigil y los hermanos Osvaldo y Hugo Fattoruso. También El Kinto Conjunto -pionero del candombe-beat- y Tótem.

Autor de una profusa discografía, Rada consiguió en el año 2011 el Grammy Latino a la Excelencia Musical.