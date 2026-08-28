Pakistán pide que Londres le entregue a disidentes para aceptar a un violador extraditado

Sin embargo, ese trato se presenta como "improbable", según el rotativo, que no identifica a sus fuentes.

Esta negociación se produjo durante una conversación ayer jueves entre el ministro británico de Exteriores, Ed Miliband, y su contraparte pakistaní, Muhammad Ishaq Dar, y surgió en respuesta a la polémica por la excarcelación de un notorio delincuente pakistaní, supuesto líder de un grupo de violadores.

Este delincuente, Shabir Ahmed, fue puesto en libertad el pasado mes tras purgar 14 años de cárcel (de una condena de 22) por haber participado en 30 agresiones sexuales a menores y dirigir una banda de pederastas conocida como 'la banda de Rochdale'.

Nacido en Pakistán, Shabir Ahmed pasó la mayor parte de su vida en el Reino Unido y de hecho era nacional británico, pero el Reino Unido le retiró la nacionalidad en el momento del juicio por la gravedad de sus delitos.

Como argumento para negarse a recibirlo, Pakistán arguye -según el rotativo- que Ahmed renunció de facto a la nacionalidad pakistaní y es británico a todos los efectos, aunque posteriormente consideró que podría aceptar esa extradición si los disidentes pakistaníes entraban en la negociación.

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Se calcula que hay en el Reino Unido 1,6 millones de británicos de origen pakistaní, además de 180.000 pakistaníes, y entre ellos hay abogados, periodistas y políticos opuestos al régimen de Islamabad, algunos de ellos muy activos y que mantienen estrechos lazos con su país de origen.