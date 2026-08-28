Policía de Kenia dispersa con gases a comerciantes que protestan por el alza de aranceles

Los comerciantes, procedentes de los mercados populares de Kamukunji, Gikomba y Nyamakima, se concentraron frente al edificio de los Archivos Nacionales antes de marchar por las principales calles del centro financiero de Nairobi.

Las fuerzas de seguridad los interceptaron y lanzaron gases contra la multitud, que se trasladaba por la calle Parliament Road con rumbo hacia el rascacielos Times Tower, donde se encuentra la sede central de la Autoridad Fiscal de Kenia (KRA).

Las movilizaciones responden al incremento del umbral mínimo de valoración aduanera para los contenedores consolidados de 40 pies de carga general, que la entidad fiscal elevó de 2,5 a 3,2 millones de chelines kenianos (de unos 19.300 a 24.700 dólares) el 20 de agosto.

Se trata de contenedores que decenas de pequeños comerciantes comparten para traer mercadería de países del exterior como China para abaratar costes, ya que los vendedores carecen del capital necesario para obtener estos cargamentos por sí solos.

Los pequeños comerciantes denuncian que este recargo de 700.000 chelines encarece drásticamente el despacho de mercancías y destruye sus márgenes de beneficio, según recogen medios locales.

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Por su parte, la KRA defendió el ajuste aduanero al aclarar que la cifra de 3,2 millones de chelines actúa como una referencia mínima y no como una tasa fija para todos los contenedores, con el objetivo de atajar la infravaloración y la subdeclaración de importaciones.

"Esto no busca perjudicar a los pequeños comerciantes. Se trata de crear un terreno de juego equitativo donde las empresas compitan en igualdad de condiciones", sostuvo el organismo recaudador en un comunicado en su cuenta de la red social X.

Sin embargo, los comerciantes rechazan las explicaciones de la KRA y exigen un diálogo directo con las autoridades. De no acordarse reuniones presenciales, el colectivo advirtió de que mantendrá las protestas de forma recurrente todos los viernes.