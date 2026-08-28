Presidente sirio realiza su primer pago con visa, tras salida de Siria de lista terrorismo

"El presidente Al Sharaa ha realizado su primer pago electrónico con una tarjeta de Visa", destacó la agencia oficial de noticias, SANA, en su portada en Internet.

El medio oficial indicó que Al Sharaa estaba acompañado del Gobernador del Banco Central de Siria, Safwat Raslan, y difundió en su cuenta en X un vídeo en el que se podía ver a ambos sentados en una mesa de lo que parecía ser un restaurante mientras pagaban con tarjeta.

Destacó asimismo que Raslan "realizó por su parte la primera transacción de pago utilizando una tarjeta Mastercard, una vez finalizados los procedimientos técnicos necesarios para reconectar el sistema de pagos sirio a la red global".

Este paso fue posible tras casi quince años de aislamiento de Siria debido a las sanciones impuestas al país por la represión de la población civil durante la guerra por parte de las fuerzas del gobierno de Bachar al Asad, derrocado en diciembre de 2024.

La caída de Bachar al Asad dio un respiro a la nueva Siria con el alivio de las sanciones internacionales a partir de 2025 para permitir al nuevo Gobierno de transición las operaciones de reconstrucción y recuperación económica.

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Pero el paso más grande ha sido la eliminación por EE.UU. de Siria de la lista de países patrocinadores del terrorismo, en la que estaba incluida desde 1979, lo que el propio Al Sharaa definió como "decisión histórica".

La decisión de la Casa Blanca, anunciada el lunes pasado por el secretario de Estado, Marco Rubio, llegó después de que EE.UU y Siria reestablecieran relaciones en 2025.

Washington informó también sobre la eliminación de Hayat Tahrir al Sham (HTS) como "organización terrorista global", cuyo exlíder es Al Sharaa.