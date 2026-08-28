Robbie Williams, Lauryn Hill y Deftones marcan 5ª edición del Meo Kalorama en Lisboa

El Parque de Bela Vista será un año más el lugar en el que se celebrará este encuentro musical, que durará hasta el domingo y que contará con tres escenarios, uno de ellos dedicado en exclusiva a la música electrónica.

Además de Robbie Williams, que podrá presentar al público lisboeta su nuevo disco disco, 'Britpop', el primer día estará marcado por las actuaciones de figuras internacionales como Grace Jones, Interpol, Judeline, Maro y Angine de Poitrine.

El segundo día será el turno de artistas como Ravyn Lenae, Vince Staples, Sam The Kid y de la rapera y cantante Lauryn Hill, que contará con los invitados especiales Wyclef Jean, con quien fundó el grupo The Fugees, además de por los hijos de la artista, Yg Marley y Zion.

El broche de oro lo pondrá la banda de metal alternativo Deftones el domingo, día en el que también actuarán Turnstile, Clipse, Peaches y Freddie Gibbs + The Alchemist, entre otros.

En esta edición, los organizadores han habilitado además un área gastronómica que incluirá propuestas de cocina de autor de cocineros de gran reconocimiento en Portugal, como Marlene Vieira y Henrique Sá Pessoa.