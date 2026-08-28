Rusia ataca almacenes de misiles e infraestructura portuaria en Kiev y Odesa

"Esta noche, las Fuerzas Armadas rusas continuaron lanzando ataques combinados contra centros logísticos y puertos marítimos ucranianos que abastecen a las Fuerzas Armadas de Ucrania", señaló el mando castrense ruso en una nota publicada en Telegram.

Según Defensa, en la región de Kiev fue destruido "el complejo de almacenes Stellar Jet LLC, utilizado para almacenar misiles de crucero de largo alcance Flamingo y combustible de misiles".

En el puerto de Odesa, a orillas del mar Negro, fueron alcanzados "seis almacenes que contenían equipo militar destinado a las Fuerzas Armadas de Ucrania".