Rusia condena en ausencia a once años de cárcel al exasesor de Zelenski Arestóvich

La sentencia, dictada por el Segundo Tribunal Militar del Distrito Occidental de Moscú, estableció que Arestóvich, actualmente perseguido tanto en Rusia como en Ucrania, deberá cumplir los primeros tres años de prisión en una cárcel y el resto en una colonia penitenciaria.

La causa contra Arestóvich fue vista en una sola sesión a puerta cerrada. La Fiscalía pedía una condena de once años de cárcel.

Las autoridades rusas le imputan la publicación de una nota sobre un ataque ruso contra la terminal de trenes de la ciudad de Kramatorsk en 2022 y un vídeo difundido en sus redes sociales en el que "llamó a acciones terroristas por medio de la destrucción de vías férreas usadas para el transporte y abastecimiento de las tropas rusas".

Arestóvich fue incluido en la lista rusa de terroristas y extremistas en mayo de 2023 y al año siguiente fue arrestado en rebeldía.

A principios de 2023 renunció a su cargo de asesor del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se fue del país y se distanció de las autoridades ucranianas, que incoaron en su contra causas penales por difundir informaciones falsas.

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El pasado año Zelenski también impuso a Arestóvich sanciones en respuesta a las críticas que vertió contra su gestión al frente del país.