Rusia excluye al partido pacifista Yábloko de las elecciones en una sexta región

En este caso, la demanda fue interpuesta por el partido Comunistas de Rusia por presuntas violaciones de los derechos de autor y de las reglas sobre propaganda electoral.

Los mismos argumentos fueron esgrimidos horas antes por los ultranacionalistas del Partido Liberal Democrático para anular el registro de la formación opositora en la región de Sverdlovsk (Urales).

"Los tribunales continúan dictando decisiones no jurídicas para la exclusión de Yábloko de las elecciones, privando a los electores de la posibilidad de votar por la paz y la libertad", comentó Iván Bolshakov, líder de la lista de Yábloko.

El único partido opositor legal en Rusia adelantó que recurrirá el fallo y recordó que aún puede acceder a la Duma regional con los candidatos que concurren a los comicios por circunscripciones electorales.

Yábloko puntualizó que ésta es la sexta región en la que la Justicia logra revocar en las últimas semanas el registro de sus candidatos por listas, algo que también logró en Leningrado, Carelia, Pskov, Sverdlovsk y el municipio de San Petersburgo.

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El líder del partido, Nikolái Ribakov, ha vinculado todos estas decisiones con la agenda del partido a favor de un alto el fuego en Ucrania.

La Comisión Electoral Central registró la lista federal de Yábloko a finales de julio, pero después de que la intención de votos se disparara en menos de dos semanas, el Supremo revocó el registro, entre otras cosas, por supuesta financiación extranjera.

Debido al hartazgo con la guerra, el bloqueo de internet y el déficit de combustible, entre otros motivos, las encuestas muestran desde hace meses una caída de la popularidad del presidente ruso, Vladímir Putin, quien encabeza por primera vez desde 2007 la campaña electoral del partido del Kremlin, Rusia Unida.

El conocido periodista independiente Mijaíl Zígar aseguró que fue Putin quien tomó personalmente la decisión de excluir a Yábloko, cuyo lema electoral 'Por la paz y libertad' contrasta con el de 'Todo por la victoria' del partido del Kremlin.