Rusia excluye lista de candidatos del partido pacifista Yábloko en la región de los Urales

Un tribunal regional satisfizo así la demanda presentada por el ultranacionalista Partido Liberal Democrático por presuntas violaciones de los derechos de autor y de las reglas sobre propaganda electoral.

"Yo, por supuesto, estoy sorprendido de no haber visto ni un solo argumento jurídico por parte del demandante", comentó Konstantín Kiseliov, líder de la lista de Yábloko.

La formación liberal adelantó que recurrirá el fallo y recordó que aún puede acceder a la Duma regional con los 18 candidatos que concurren a los comicios por circunscripciones electorales.

Yábloko puntualizó que ésta es la quinta región en la que la Justicia logra anular el registro de sus candidatos por listas, algo que también logró en Leningrado, Carelia, Pskov y el municipio de San Petersburgo.

Además, el partido Comunista de Rusia también ha presentado una denuncia similar para que las autoridades revoquen el registro de la lista de Yábloko en las elecciones en el enclave báltico de Kaliningrado.

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El líder del partido, Nikolái Ribakov, ha vinculado todas estas decisiones con la agenda del partido a favor de un alto el fuego en Ucrania.

La Comisión Electoral Central registró la lista federal de Yábloko a finales de julio, pero después de que la intención de votos se disparara en menos de dos semanas, el Supremo revocó el registro, entre otras cosas, por supuesta financiación extranjera.

Lo mismo ocurrió en 2024 cuando el liberal Boris Nadezhdin intentó desafiar al presidente ruso, Vladímir Putin, en las elecciones presidenciales abogando por el fin de la guerra en Ucrania.

Debido al hartazgo con la guerra, el bloqueo de internet y el déficit de combustible, entre otros motivos, las encuestas muestran desde hace meses una caída de la popularidad del líder ruso, que encabeza por primera vez desde 2007 la campaña electoral del partido del Kremlin, Rusia Unida.

El conocido periodista independiente Mijaíl Zígar, aseguró que fue Putin quien tomó personalmente la decisión de excluir a Yábloko, cuyo lema electoral 'Por la paz y libertad' contrasta con el de 'Todo por la victoria' del partido del Kremlin.

La oposición rusa en el exilio había pedido activamente el voto a favor de Yábloko, considerado el único partido opositor legal en este país.