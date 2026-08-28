Serbia confirma que Ratko Mladic será enterrado con honores de Estado

En declaraciones anoche a la cadena de televisión serbobosnia ATV, el ministro dijo que los preparativos seguirán el protocolo correspondiente al grado militar de Mladic, condenado por crímenes de guerra y genocidio pero considerado por muchos en Serbia como un héroe.

"El general Mladic era un general y los protocolos son conocidos. También se conoce su papel, pero todo lo que corresponda al general Mladic será, sin duda, respetado", aseguró Vujić.

El ministro añadió que Belgrado está a la espera de que el Mecanismo Residual Internacional de los Tribunales Penales establezca el calendario de los procedimientos para repatriar el cuerpo, y aseguró que las autoridades serbias están preparadas para actuar de inmediato una vez que reciban la autorización.

"Esperamos que el Mecanismo nos proporcione un calendario para los procedimientos y los pasos que debemos seguir. Si nos dijeran que fuéramos mañana por la mañana, estaríamos preparados: iríamos a La Haya y nos haríamos cargo del cuerpo del general Mladic", afirmó Vujić.

Mientras, la prensa serbia especula que Mladic podría ser enterrado en el cementerio de Topcider, en Belgrado, junto a su fallecida hija Ana, aparentemente de acuerdo con sus propios deseos.

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En todo caso, el ministro matizó que "la familia decidirá el lugar donde será enterrado".

Mladic comandó las unidades serbobosnias durante la guerra de Bosnia-Herzegovina en la década de 1990, tras la desintegración de Yugoslavia.

En 2017, el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia lo condenó por genocidio en Srebrenica, el asedio de Sarajevo, crímenes contra la humanidad y otros crímenes de guerra.

Fue sentenciado a cadena perpetua y una sala de apelaciones confirmó esa condena en 2021.

Mientras tanto, en la vecina Croacia, el Ministerio de Veteranos destacó anoche que Mladic fue "uno de los principales responsables de los brutales crímenes de guerra, asesinatos de civiles y persecuciones cometidos en Croacia y Bosnia-Herzegovina".