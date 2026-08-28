Sheinbaum afirma que “México va bien” a días de su segundo informe de Gobierno

“México va mejor. México va bien. Estamos muy bien. Con las dificultades que puede enfrentar cualquier país. Pero vamos bien”, afirmó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

Sheinbaum, quien llegó a la Presidencia en 2024 entregará al Congreso el próximo martes 1 de septiembre su segundo informe de Gobierno, sostuvo que mantiene una perspectiva favorable sobre el desempeño del país pese al complejo escenario internacional.

“Estoy muy optimista. Muy, muy optimista. De la economía, de la mejora de la calidad de vida de las y los mexicanos, de la reducción de la violencia y del bienestar”, expresó.

La mandataria ha defendido en las últimas semanas la fortaleza de la economía mexicana pese a las tensiones comerciales y los aranceles impulsados por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Entre los indicadores que ha destacado están la inflación, que se ubicó en el 3,12 % anual en julio, y el comportamiento del producto interior bruto (PIB), que creció un 1,5 % trimestral en el segundo trimestre.

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Sin embargo, el Banco de México (Banxico) mantiene una perspectiva más moderada y esta semana situó en el 1,1 % su pronóstico de crecimiento para el conjunto de 2026, en un escenario marcado por la incertidumbre comercial y la próxima revisión del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

En materia de seguridad, el Gobierno informó este mes de una reducción del 51 % en el promedio diario de homicidios dolosos desde el inicio de la Administración de Sheinbaum, al pasar de 86,9 asesinatos diarios en septiembre de 2024 a 42,5 en julio pasado.

“Finalmente, para eso estamos aquí, para generar bienestar al pueblo de México”, sostuvo la presidenta.

Tras presentar su informe el martes, Sheinbaum prevé recorrer las 32 entidades del país para exponer los resultados de sus primeros dos años de gestión y posteriormente cerrar la gira con un acto en el Zócalo de Ciudad de México.