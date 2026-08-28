Suecia ayudará a Finlandia a vigilar y proteger su territorio contra los drones

Según el Ministerio de Defensa finlandés, esta iniciativa complementará las medidas nacionales finlandesas que ya se están implementando en respuesta a las recientes incursiones de drones, como consecuencia de la guerra de agresión rusa contra Ucrania.

El acuerdo demuestra la capacidad de ambos países para actuar de forma conjunta y asumir su responsabilidad en la seguridad de la región y del flanco oriental de la OTAN, explicó el ministerio en un comunicado.

"La cooperación aérea y marítima ya ha sido parte integral de nuestra cooperación bilateral y nórdica, por lo que es natural avanzar hacia la colaboración en vigilancia y protección de la integridad territorial, en plena consonancia con el trabajo realizado en la OTAN", señaló el ministro finlandés de Defensa, Antti Häkkänen.

"Al trabajar juntos, estamos fortaleciendo la disuasión y la defensa de la OTAN", abundó.

Su homólogo sueco, Pål Jonson, resaltó por su parte que, como miembros de la Alianza Atlántica, la defensa colectiva es un elemento fundamental de la cooperación entre ambos países.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Como aliados, compartimos la visión de garantizar una disuasión y una defensa sólidas y eficaces en nuestra región y en el flanco oriental. Desarrollamos constantemente nuestra capacidad para actuar conjuntamente con nuestros aliados, revisando los medios disponibles para realizar contribuciones efectivas", afirmó Jonson.

El presidente finlandés, Alexander Stubb, agradeció a Suecia su colaboración en la red social X y aseguró que esta cooperación servirá para mejorar las capacidades de su país para detectar y contrarrestar drones.

"La región nórdica conforma una entidad unificada. Confiamos los unos en los otros y juntos somos más fuertes. Esta cooperación también refuerza la disuasión y la defensa de la OTAN", escribió en la red social.

Aunque ni Finlandia ni Suecia, los miembros más recientes de la OTAN, dieron detalles concretos sobre el alcance de esta nueva cooperación defensiva, esta incluirá el despliegue de cazas Gripen y buques de guerra suecos en territorio finlandés para ayudar a patrullar la frontera con Rusia, según la televisión estatal sueca SVT.

De acuerdo a este medio, la cooperación podría implicar también el envío de unidades antidrones del Ejército sueco a Finlandia a partir de este otoño si fuera necesario.

El Gobierno finlandés solicitó la asistencia militar de Suecia para vigilar su espacio aéreo después de sufrir varios incidentes a lo largo de este año en los que tanto drones ucranianos como aviones militares rusos invadieron su territorio.

Algunos de estos drones ucranianos, lanzados por Kiev para atacar objetivos rusos cerca del mar Báltico, se desviaron de su ruta y acabaron estrellándose en territorio finlandés sin causar daños.