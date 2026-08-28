Tokáyev disuelve Gobierno de Kazajistán y da inicio a primera sesión del nuevo Parlamento

"Acorde a la Constitución el Gobierno cede sus poderes ante el Kurultai recién elegido", señaló el mandatario durante su intervención inicial ante el Parlamento.

Según las normas establecidas por la nueva Constitución de Kazajistán, que entró en vigor el pasado 1 de julio, el Gobierno debe ser disuelto tras el comienzo del trabajo del Parlamento kazajo, que deberá elegir un nuevo Gabinete de Ministros, por lo que se trata de un paso planificado.

"En correspondencia con el nuevo sistema constitucional el Kurultai patticipará en la designación de una serie de funcionarios estatales clave. En particular, el Kurultai designará a los jueces del Tribunal Constitucional, a los miembros de la Comisión Electoral Central y la Cámara de Auditoría", dijo.

El mandatario kazajo señaló que al nuevo Legislativo corresponderá actualizar las leyes del país para que estén en correspondencia con la nueva Constitución.

Llamó a los parlamentarios a garantizar la estabilidad y la calidad del trabajo del Legislativo, apoyándose durante el proceso de preparativos en herramientas como la inteligencia artificial con en fin de incrementar la calidad del trabajo de análisis y reducir los riesgos de corrupción.

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Sin embargo, matizó que las tecnologías digitales no pueden reemplazar el trabajo profesional de los expertos jurídicos.

Tokáyev insistió en la necesidad de aprobar leyes vinculadas a la digitalización, la inteligencia artificial y el desarrollo de activos digitales, y llamó la atención sobre la necesidad de atraer a especialistas e inversiones extranjeros.

"La implementación de las 'visas de oro' están dirigidas a dar un potente impulso a este proceso", sostuvo.

El pasado domingo Kazajistán eligió su nuevo Parlamento unicameral, integrado por 145 diputados.

Al Kurultai fueron elegidos representantes de cinco partidos: el gubernamental Adilet (Justicia) se hizo de la mayoría con el 71,17 % de l os votos, seguido de Aúl, con 6,26 % de los votos, Respublica, con 5,56 %, el Partido Democrático de Kazajistán ‘Ak Zhol’ (5,21 %), y el Partido Socialdemócrata Nacional (5,11 %).