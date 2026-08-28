Tras la muerte del rey Harald V de Noruega ¿qué va a pasar?

Durante los próximos días, el féretro del rey Harald V será colocado en el Salón Rojo del Palacio, según la agencia NTB. Las insignias reales serán trasladadas a Oslo para acompañar al féretro.

Después de unos días, el féretro y las insignias reales serán trasladados a la capilla del Palacio, donde se abrirá el acceso al público para que pueda desfilar ante el féretro.

Cadetes de las tres academias militares de las Fuerzas Armadas en Oslo, Bergen y Trondheim harán guardia de honor alrededor del féretro en la capilla del Palacio.

Los actos fúnebres por el fallecido rey Harald se celebrarán el próximo domingo o el próximo miércoles, según NTB. Tendrán lugar en las catedrales de todo el país.

El día del funeral los actos comenzarán, según lo previsto, con un momento privado en la capilla del Palacio para los familiares.

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A continuación, se abrirá la puerta principal del Palacio y se efectuará una salva de 21 cañonazos desde la fortaleza de Akershus.

El féretro del rey será trasladado en una gran procesión desde el Palacio hasta la catedral de Oslo. En la procesión participarán familiares, representantes de las instituciones públicas noruegas y numerosos invitados nacionales y extranjeros.

Soldados de todas las ramas de las Fuerzas Armadas se alinearán a lo largo del recorrido. En la catedral se celebrará el funeral.

La cripta situada bajo la iglesia de la fortaleza de Akershus será el lugar de descanso definitivo del rey, según NTB. Después de la ceremonia en la iglesia, durante la cual el rey Harald será sepultado, se efectuará una doble salva real. Todas las banderas que hayan permanecido a media asta en todo el país volverán a izarse.

El nuevo rey y su familia saldrán entonces al balcón del Palacio para saludar a la población, donde la bandera habrá sido izada.

A continuación, se ofrecerá una recepción para parte de los representantes oficiales noruegos y extranjeros, así como para familiares y otros invitados que hayan acudido al funeral.

Haakon, de 53 años, ha pasado automática e inmediatamente a ser el nuevo jefe de Estado de Noruega.

Es el deber de Haakon informar formalmente al Gobierno de la muerte del rey, lo que se hace en una reunión extraordinaria del Consejo de Estado, que ha sido convocado para las 11.30 hora local.

El Consejo de Estado no elige ni aprueba al rey, sino que constituye una confirmación formal del ejercicio de sus funciones como nuevo jefe de Estado.

Tradicionalmente, el nuevo rey informa allí, entre otras cosas, sobre el nombre y el lema que desea adoptar como monarca. El rey Harald V eligió el mismo lema que su padre y su abuelo: "Todo por Noruega".

El rey no tiene necesariamente que adoptar el nombre de Haakon VIII. También puede elegir otro nombre. Hasta que anuncie cuál será, en público se hará referencia a él como Su Majestad el Rey.

Tan pronto como concluya el Consejo de Estado extraordinario, se izará hasta lo alto del tejado del Palacio el estandarte real. Al mismo tiempo, la bandera ondeará a media asta en el balcón del Palacio, como señal de que el anterior rey ha fallecido.

El rey también decidirá qué títulos tendrán los demás miembros de la familia real, como su madre, Sonia, y su esposa, Mette-Marit. También puede haber cambios de nombre.

Su hija Ingrid Alexandra, de 22 años, se ha convertido automáticamente en princesa heredera. Su hermano, el príncipe Sverre Magnus, será el segundo en la línea de sucesión.

La Constitución establece que el nuevo rey debe acudir al Storting lo antes posible para prestar juramento ante el Parlamento.

El juramento está recogido en la ley y reza: "Prometo y juro gobernar el Reino de Noruega de conformidad con su Constitución y sus leyes, ¡que Dios Todopoderoso y Omnisciente me ayude!".

El rey también dirigirá un discurso al pueblo. El Palacio anunciará cuándo tendrá lugar y será retransmitido.

Tanto el rey Olav como el rey Harald V fueron consagrados en la catedral de Nidaros y recibieron la bendición de Dios para el desempeño de sus funciones reales unos meses después de asumir el trono. No fueron coronados.

Después el nuevo rey suele efectuar una gira por el país.