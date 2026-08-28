Un muerto y más de 300 detenidos durante protestas en Indonesia contra el Gobierno

La Policía señaló hoy que durante una concentración la víspera la División Médica y Sanitaria del cuerpo evacuó a un hombre que fue encontrado inconsciente para trasladarlo al hospital, "pero falleció mientras recibía tratamiento".

Tras el fin de las manifestaciones del jueves, agentes policial intervinieron para detener "vandalismo" y "destrucción" por parte de "alborotadores" que "perturbaron el orden público" y arrestaron a 322 personas, según dijo el portavoz de la Policía de Yakarta, Budi Hermanto, en un comunicado.

Las protestas continuaron este viernes en la capital de la principal economía del Sudeste Asiático con la participación de varias organizaciones civiles, entre ellas el Movimiento por las Demandas Populares (GERAM), que presenta diez demandas al Gobierno de Prabowo, cuyas políticas enfrentan un creciente cuestionamiento.

Entre las exigencias figura la eliminación de un programa de comidas escolares gratuitas que ha provocado intoxicaciones en más de 40.700 niños en alrededor de trescientos brotes -el último el pasado 14 de agosto-, según cifras oficiales, si bien organizaciones independientes sostienen que podrían ser más.

La iniciativa, dotada de 28.000 millones de dólares y polémica desde su lanzamiento por estar financiada en detrimento de otros programas públicos, ha alimentado a alrededor de 30 millones de estudiantes de entre 6 y 18 años y tiene como objetivo llegar a 80 millones.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Otra de las demandas de los manifestantes es que se declare "tragedia nacional" el terremoto de magnitud 7,7 que a mediados de este mes golpeó la isla de Flores y dejó alrededor de un centenar de muertos.

Las protestas se producen en medio de dudas sobre la salud política y financiera de Indonesia, que, con abundancia de recursos naturales y una vasta población, se perfilaba como candidata a convertirse en la cuarta economía mundial para 2050, pronóstico que pierde fuerza por las políticas de Prabowo, tildadas de intervencionistas y autoritarias por sus críticos.

Además, coinciden con el primer aniversario de las violentas manifestaciones en contra de un aumento en los salarios de los diputados indonesios que el año pasado se cobraron la vida de siete personas.