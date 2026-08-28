Vale defiende colaborar con China para potenciar el refino de minerales críticos en Brasil

Pimenta, que habló en un foro sobre minería en São Paulo, dijo que hay posibilidades de llegar a un acuerdo de "todos ganan" con China para desarrollar la industria de minerales críticos en Brasil.

"En Brasil queremos desarrollar la cadena integrada de los minerales críticos: el refino, el procesamiento. China se movilizó, invirtió y ahora domina el 70 % de esos procesos. Es posible traer oportunidades aquí. Un 'todos ganan' es muy posible", afirmó.

El responsable del gigante minero Vale, que tiene a China a su mayor cliente, también aseguró que hay "una gran oportunidad de crecimiento" en la colaboración con China en la minería con menor huella de carbono.

En ese sentido, destacó que el país asiático "se está volviendo una potencia verde" y está "muy comprometido con la descarbonización".

Brasil cuenta con las segundas mayores reservas de minerales críticos del mundo y se dispone a aprobar una nueva ley para impulsar el desarrollo del sector.

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El director-presidente del Instituto Brasileño de Minería (IBRAM), Pablo Cesário, presente en el mismo foro, dijo que muy probablemente la ley se aprobará la semana que viene, confiando en que saldrá "un buen proyecto" del Congreso Nacional.

Al margen de los minerales críticos, Pimenta dijo que Brasil "se está quedando atrás" con respecto a otros países que en los últimos quince años lo han superado en producción de determinados minerales, poniendo el ejemplo de Australia en hierro, Filipinas en níquel y la República Democrática del Congo en cobre.

El directivo de Vale puntualizó que Brasil posee un gran potencial minero aún desconocido, porque solo el 28 % del suelo del país ha sido mapeado.

Para desarrollar la minería, propuso que Brasil mapee sus riquezas minerales, acelere los procesos de licenciamiento ambiental, garantice la estabilidad fiscal para atraer inversiones, trabaje para abaratar los suministros de gas e invierta en el desarrollo de una cadena integrada de refino y procesado de los minerales.