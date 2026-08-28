Volkswagen en México anuncia un ajuste de producción en su planta del estado de Puebla

En un comunicado de este viernes, la firma automotriz indicó que frente a un "contexto desafiante para la industria automotriz a nivel mundial y en la región Norteamérica", Volkswagen de México "ajustará sus capacidades de producción en la planta de Puebla acorde a las condiciones actuales de sus mercados clave".

Explicó que dicho ajuste "se aplicará en el segmento de producción dedicado a los modelos Tiguan y Jetta", esto "a través de la supresión indefinida de uno de los tres turnos de producción".

La empresa señaló que asume "esta difícil pero necesaria medida apegados a lo que establece la ley" y aunque no precisó cuántos trabajadores podrían ser afectados, medios de Puebla han señalado que el turno que posiblemente sea eliminado es el del horario nocturno, y que la decisión podría afectar a unos 1.300 trabajadores.

El pasado 7 de agosto, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) de México informó que la producción de vehículos ligeros en México cayó el 2,19 % interanual en julio, hasta las 302.673 unidades, mientras que las exportaciones disminuyeron el 9,69 %, a 261.534 unidades.

El resultado implicó 6.780 vehículos menos fabricados frente a julio de 2025, cuando se produjeron 309.453 unidades, y 28.064 exportaciones menos respecto a las 289.598 unidades enviadas al exterior en el mismo mes del año pasado.

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La caída en la exportación del sector, la mayor industria del país, ocurre en medio de la imposición de aranceles del 25 % a la mayoría de vehículos y componentes para automóviles por Estados Unidos, medida activa desde abril de 2025 para impulsar la producción estadounidense.

El desplome también se da en medio de una reconfiguración industrial, luego de que la firma Toyota comenzara a trasladar parte del ensamblaje de la camioneta Tacoma hacia Estados Unidos y de que General Motors adaptara su planta en Ramos Arizpe, estado de Coahuila (norte) para modelos compactos.