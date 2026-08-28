Voto anticipado se dispara en referendo islandés sobre UE mientras el "no" sube en sondeos

Algo más de 60.000 personas habían votado pasado el mediodía de hoy, lo que equivale a cerca del 22 % del electorado, según datos difundidos por la Autoridad Electoral.

Esa cifra supondría un récord en papeletas anticipadas en Islandia, y el triple que en los comicios generales de 2024, aunque esta modalidad de voto no está tan arraigada como en otros países nórdicos como Suecia o Noruega.

Expertos de la Comisión Electoral Nacional señalaron no obstante que esto no necesariamente implicaría que la participación en el referendo del sábado vaya a acercarse a las cifras habituales en las elecciones legislativas, que rondan el 80 %.

Las elecciones, tanto municipales como legislativas, suelen celebrarse en primavera o en otoño y no a finales del verano, como el caso de este referendo, apuntan algunos expertos.

Los sondeos previos apuntan a un empate o dan una ligera ventaja al "sí", pero una última encuesta difundida este viernes por la consultora Gallup colocaba a los contrarios a reanudar las negociaciones por delante, con el 51,6 %, frente al 48,4 % de sus oponentes.

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"Los políticos en los que confío están por el no. Además, tendríamos que dar mucho más a la UE de lo que recibiríamos a cambio", dice a EFE Arni, un joven estudiante islandés que ya ha votado.

Arnheidur, una camarera islandesa, explica en cambio que piensa votar "sí" y resalta que en este referendo sólo se decide si reanudar las negociaciones.

"La UE nos da muchas posibilidades. Además, se trata de comprobar qué nos puede ofrecer. No se trata de decir sí o no a la UE, ése ya sería otro tema", afirma.

El estallido de la crisis económica, que en Islandia se llevó por delante a un gobierno, hizo que el nuevo Ejecutivo de izquierda de la socialdemócrata Jóhanna Sigurdasdóttir decidiese en 2009 pedir el ingreso en la UE.

Cuatro años más tarde, ese mismo Ejecutivo suspendió las negociaciones por las divisiones internas y en medio de un clima adverso por la crisis del euro y el conflicto con varios países de la UE por las indemnizaciones a los ahorradores extranjeros a causa de la quiebra del banco Icesave.

Otro Gobierno de derecha comunicó en 2015 a Bruselas que Islandia ya no era candidata, aunque la Comisión Europea (CE) considera que nunca se produjo una retirada formal de la candidatura.

La coalición de tres partidos encabezada por la socialdemócrata Kristrún Frostadóttir, que gobierna desde 2024, incluyó en su pacto convocar un referendo para decidir si continuar el proceso, argumentando que la cuestión nunca ha sido sometida a consulta.

Aunque el referendo de mañana es consultivo, el Gobierno se ha comprometido a respetar la voluntad popular.

En caso de un triunfo del "sí", debería celebrarse otra nueva consulta sobre el hipotético acuerdo al que llegasen Islandia y la UE.