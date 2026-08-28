Vuelve a detenerse la Terminal del Puerto de Montevideo por conflicto sindical

Dicha problemática tiene su origen en la renovación de un convenio colectivo para los 550 funcionarios de la terminal (perteneciente en un 80 % al operador de servicios logísticos belga Katoen Natie y en el restante 20 % a la Administración Nacional de Puertos), después de que el acuerdo anterior perdiera vigencia.

El miércoles, el sindicato se declaró en asamblea permanente debido al "agotamiento de las instancias de diálogo por la falta de negociación de buena fe por parte de la empresa".

Entre sus reclamos, el sindicato denuncia que el personal no percibe un incremento salarial por encima de los mínimos fijados desde hace más de 20 años y que hay atrasos "en las obras prometidas para posicionar al Puerto de Montevideo como un 'hub regional', derivando en un deterioro del servicio que afecta el posicionamiento del país".

La semana pasada el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, se reunió con representantes de la Confederación de Cámaras Empresariales, quienes le transmitieron su preocupación por un conflicto que ya sumaba más de un mes de paros, generando pérdidas que ascienden a "decenas de millones de dólares", según estimaciones de su presidente, Leonardo Loureiro.

Entonces, Orsi aclaró que "el puerto nunca se detuvo en su totalidad" y que todas las partes implicadas prefieren resolver el conflicto del Puerto de Montevideo por medio de acuerdos y así evitar que se declare la esencialidad del sector.

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La medida de este viernes comenzó a las 7:30 hora local (10:30 GMT) y la reunión entre las partes será al mediodía. De momento, no se conoce el horario de reintegro de las actividades, según comunicó la empresa.