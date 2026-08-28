WWF lamenta ausencia de un acuerdo global contra sequía en COP17, aunque celebra inversión

La COP17 sobre desertificación cerró formalmente este viernes en Ulán Bator (Mongolia) sin el esperado acuerdo global de sequía, arrastrado desde la anterior edición, aunque consiguió movilizar hasta 1.300 millones de dólares en financiación, algo que celebró WWF.

"La COP17 de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (UNCCD) proporcionó la estructura y la inversión necesarias para abordar soluciones previamente ignoradas a las crisis de la naturaleza, el clima y la seguridad alimentaria", expresó en un comunicado la ONG.

Las Partes acordaron decisiones "progresistas", consideró WWF, con el fin de "proteger, gestionar de forma sostenible y restaurar" pastizales y praderas que antes habían sido desatendidas, así como "apoyar a los pastores y comunidades locales marginados y transitar hacia una agricultura que beneficie a la naturaleza".

Sin embargo, WWF lamentó que, pese al esfuerzo y disposición de "muchos países", no se acordase un marco de referencia para mejorar la "resiliencia" ante la sequía.

"Lamentablemente, las discrepancias entre las Partes en otros temas impidieron que se concretara el conjunto de decisiones colectivas más ambiciosas", añadió la ONG.

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Tras las negociaciones que se han desarrollado en Mongolia durante dos semanas, las 197 partes de la convención -196 países y la Unión Europea- decidieron aplazar el acuerdo global de sequía a la COP18, con miras a adoptar entonces una decisión de gestión proactiva de este fenómeno.

El pulso por cerrar este marco se arrastra ya desde la anterior COP16, celebrada en Riad (Arabia Saudí) en 2024, en un contexto de creciente preocupación por la sequía a nivel mundial, al haber aumentado un 30 % desde el 2000 y preverse que afectará a tres de cada cuatro personas para 2050.

"La COP17 ha sentado bases sólidas, pero ahora debemos centrarnos en la implementación sobre el terreno y en el apoyo a las comunidades locales para lograr beneficios duraderos para todos", comentó Joao Campari, Líder Global de Alimentación y Agricultura de WWF.