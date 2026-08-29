El festival de fotoperiodismo de Perpiñán mira a las crisis actuales en su edición 38

Hasta el 13 de septiembre, este evento hará foco en temáticas como los conflictos y las crisis humanitarias actuales, como las masacres en Gaza, la guerra en Ucrania o la guerra en el Líbano, eje en el que se enmarca la muestra dedicada a Ibarra Sánchez, titulada 'La última guerra - Líbano 2015-2026' y que reúne su trabajo para The New York Times.

Los temas sociales son otro de los ejes de la edición, como la crisis del fentanilo en Estados Unidos o las consecuencias humanas del comercio de cocaína y de la guerra contra las drogas en el mundo.

Estas últimas se podrán explorar de la mano de figuras como el danés Mads Nissen ('Sangre Blanca: La geografía de la cocaína') y de sus fotografías tomadas en Colombia, México y Europa, según indicaron a EFE fuentes de la organización.

Visa pour l'Image aborda igualmente el cambio climático y sus consecuencias y propone mirar en profundidad a las carreras de fotógrafos ilustres a través de exposiciones monográficas, como la que se le dedicará al francés de origen catalán Étienne Montès ('Quince años de fotos y ¡se acabó!').

Pero entre ellas destaca en especial la consagrada al fotógrafo y cineasta Raymond Depardon, cofundador de la agencia Gamma, que ofrece una mirada integral a su obra como fotoperiodista.

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"Esta selección sin precedentes de sus fotografías más emblemáticas, construida en torno a sus reportajes y de su cobertura de noticias nacionales e internacionales, nos permite redescubrir la valiosa y singular perspectiva de uno de los testigos clave de nuestro tiempo", destaca el evento, que describe a Depardon como uno de los fotógrafos franceses más importantes de su generación.

Se conmemoran igualmente en Perpiñán los dos siglos de historia del diario francés Le Figaro con otra muestra y el programa de exposiciones se complementará con debates, lecturas, encuentros con fotógrafos y mesas redondas, entre otras actividades.

El evento, creado por Roger Thérond, legendario director de la revista Paris Match, reivindica la ética, el rigor informativo, la verificación de hechos y el trabajo en el terreno frente a las imágenes falsas y la inteligencia artificial no controlada.