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29 de agosto de 2026 a la - 04:45

El festival de fotoperiodismo de Perpiñán mira a las crisis actuales en su edición 38

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París, 29 ago (EFE).- La edición 38 de festival internacional de fotoperiodismo Visa pour l'Image comienza este sábado en Perpiñán (Francia) y este 2026, que coincide con la celebración del bicentenario de la fotografía, presenta 27 exposiciones, entre ellas una del fotógrafo español basado en el Líbano Diego Ibarra Sánchez.

Por EFE

Hasta el 13 de septiembre, este evento hará foco en temáticas como los conflictos y las crisis humanitarias actuales, como las masacres en Gaza, la guerra en Ucrania o la guerra en el Líbano, eje en el que se enmarca la muestra dedicada a Ibarra Sánchez, titulada 'La última guerra - Líbano 2015-2026' y que reúne su trabajo para The New York Times.

Los temas sociales son otro de los ejes de la edición, como la crisis del fentanilo en Estados Unidos o las consecuencias humanas del comercio de cocaína y de la guerra contra las drogas en el mundo.

Estas últimas se podrán explorar de la mano de figuras como el danés Mads Nissen ('Sangre Blanca: La geografía de la cocaína') y de sus fotografías tomadas en Colombia, México y Europa, según indicaron a EFE fuentes de la organización.

Visa pour l'Image aborda igualmente el cambio climático y sus consecuencias y propone mirar en profundidad a las carreras de fotógrafos ilustres a través de exposiciones monográficas, como la que se le dedicará al francés de origen catalán Étienne Montès ('Quince años de fotos y ¡se acabó!').

Pero entre ellas destaca en especial la consagrada al fotógrafo y cineasta Raymond Depardon, cofundador de la agencia Gamma, que ofrece una mirada integral a su obra como fotoperiodista.

"Esta selección sin precedentes de sus fotografías más emblemáticas, construida en torno a sus reportajes y de su cobertura de noticias nacionales e internacionales, nos permite redescubrir la valiosa y singular perspectiva de uno de los testigos clave de nuestro tiempo", destaca el evento, que describe a Depardon como uno de los fotógrafos franceses más importantes de su generación.

Se conmemoran igualmente en Perpiñán los dos siglos de historia del diario francés Le Figaro con otra muestra y el programa de exposiciones se complementará con debates, lecturas, encuentros con fotógrafos y mesas redondas, entre otras actividades.

El evento, creado por Roger Thérond, legendario director de la revista Paris Match, reivindica la ética, el rigor informativo, la verificación de hechos y el trabajo en el terreno frente a las imágenes falsas y la inteligencia artificial no controlada.