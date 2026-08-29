El mercado español del videojuego factura 2.293 millones y se consolida ante cine y música

A pesar de facturar un 3,2 % menos que en 2024, un ejercicio récord, según el último anuario de la Asociación Española de Videojuegos (AEVI), el sector continúa reafirmándose como opción de ocio, quintuplicando los 453 millones de euros (525 millones de dólares) recaudados por el cine y triplicando la facturación de la música en vivo, que alcanzó los 807 millones (935 millones de dólares) por ventas de entradas el año pasado.

En declaraciones a EFE, el cofundador de A1M Entertainment y fundador de The Gaming Business, Emilio Hurtado, explica que una parte de la caída en la facturación del pasado ejercicio puede ser coyuntural, pero los datos apuntan a una creciente fragmentación entre compra tradicional, suscripción, móvil y otros modelos.

Según AEVI, los 2.293 millones de euros facturados en 2025 procedieron en su mayoría del mercado digital, que concentró un volumen de 1.419,5 millones (1.644 millones de dólares), en tanto que los 873,2 millones (1.010 millones de dólares) restantes se originaron a través de la venta física.

El desglose revela un comportamiento desigual por categorías: los juegos completos y contenidos descargables digitales bajaron un 27,8 %, a 509 millones de euros (590 millones de dólares), mientras que las suscripciones crecieron un 7 %, a 245 millones (284 millones de dólares); las aplicaciones móviles, un 15,3 %, a 587 millones (680 millones de dólares); y el software físico nuevo, un 2,6 %, a 234 millones (271 millones de dólares).

El negocio de la producción también se encuentra al alza. De hecho, esta industria facturó 1.464 millones de euros (casi 1.700 millones de dólares) en 2024, un 2,7 % interanual más, y prevé un crecimiento agregado del 3,1 % hasta 2028, superando los 1.650 millones (unos 1.900 millones de dólares), conforme al Libro Blanco de la Asociación Española de Empresas Productoras y Desarrolladoras de Videojuegos y Software de Entretenimiento (DEV).

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Desde AEVI cuentan a EFE que el progreso en la producción no depende exclusivamente del comportamiento del consumidor español, ya que muchos crean para una audiencia global y generan una parte muy importante de sus ingresos fuera del país.

Para esta asociación, el reto es seguir impulsando el apoyo a la internacionalización, igualar las medidas fiscales que ya tienen Francia, Reino Unido e Italia, o trabajar en ayudas directas como las de Alemania, que superan los 120 millones de euros al año.

España cuenta con, al menos, 820 estudios activos de desarrollo de videojuegos, un 25 % más que hace cinco años, aunque solo 500 están constituidos como empresa, de acuerdo con los datos de DEV.

El cofundador de A1M Entertainment cree que el sector presenta un problema de escalada profesional, porque pasar de un equipo pequeño a una compañía capaz de financiar varios títulos simultáneamente exige una capacidad financiera que no está al alcance de la mayoría.

Además, el sector generó 10.508 puestos de trabajo directos en 2024, un 2,4 % interanual más, con un 90 % de contratos indefinidos.

El desarrollador y consultor Oscar Sahun relata a EFE que las grandes empresas se dedican al mercado móvil por ser un modelo muy escalable basado en contenido continuo.

Pero requiere una gran inversión en adquisición de usuarios y un equipo de análisis de métricas, lo cual resulta inalcanzable para los estudios pequeños.