Guardacostas chinos realizan patrulla cerca del archipiélago Kinmen, controlado por Taipéi

Zhu Anqing, portavoz de la división del mar de China Oriental de la Guardia Costera, indicó que unidades de Fujian llevaron a cabo el operativo en aguas cercanas a Kinmen, sin precisar el número de barcos participantes ni la duración de las maniobras.

Según Zhu, desde comienzos de agosto los guardacostas de Fujian han organizado formaciones de buques para "reforzar de manera continua el control" sobre las aguas de la zona y proteger los "derechos e intereses legítimos", así como la vida y los bienes de los "pescadores de ambos lados del estrecho".

El portavoz agregó en un comunicado que estas operaciones buscan además garantizar el "orden normal de navegación y de las actividades" en las aguas comprendidas entre Xiamen, ciudad costera de Fujian, y Kinmen.

Pekín ha intensificado durante los últimos meses la actividad de su Guardia Costera en torno a varios territorios controlados por Taipéi, especialmente Kinmen, las islas Pratas y las aguas al este de la isla principal de Taiwán.

El pasado 8 de julio, los guardacostas taiwaneses denunciaron que cuatro embarcaciones chinas se dirigieron hacia las "aguas restringidas" de Kinmen, lo que llevó a Taipéi a desplegar otras cuatro patrulleras para vigilarlas y exigirles por radio que abandonaran la zona.

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Estos episodios forman parte de una creciente disputa sobre la jurisdicción marítima alrededor de Taiwán, después de que China haya incrementado este año sus patrullas, inspecciones y operaciones de control en distintas áreas próximas a la isla.

Kinmen, administrado por Taiwán pero situado frente a la ciudad china de Xiamen, ha sido uno de los principales puntos de fricción entre ambas partes.

Pekín considera Taiwán una "parte inalienable" de su territorio y no descarta el uso de la fuerza para hacerse con su control, mientras Taipéi sostiene que solo sus 23 millones de habitantes pueden decidir su futuro político.