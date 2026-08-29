Honda y Nissan desarrollarán un software para vehículos, según Nikkei

Honda y Nissan desarrollarán tanto el software como el hardware a bordo con vistas a incorporarlos a sus vehículos tan pronto como 2029, y según Nikkei el acuerdo se espera después de que ambos fabricantes hayan estado negociando los derechos de propiedad intelectual y otros términos para una alianza tecnológica.

Nissan y Honda abrieron formalmente negociaciones a finales de diciembre de 2024 para fusionarse, lo que de haber prosperado habría dado lugar al tercer mayor fabricante automovilístico del mundo por volumen de ventas.

Las negociaciones se rompieron oficialmente en febrero de 2025 por discrepancias sobre la estructura de poder y propiedad de la futura entidad. No obstante, las automovilísticas afirmaron que seguirán cooperando dentro de su marco de colaboración estratégica para la era de los vehículos electrificados e inteligentes.

Honda se anotó unas pérdidas netas de 423.941 millones de yenes (2.684 millones de dólares) en el ejercicio fiscal 2025, cerrado al final de marzo, tras cancelar el desarrollo y lanzamiento de tres vehículos eléctricos que iban a producirse en Norteamérica.

En el primer trimestre del año fiscal en curso registró un beneficio neto de 450.915 millones de yenes (2.900 millones de dólares), un 129,3 % más que en el mismo periodo del año pasado.

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Por su parte, Nissan registró unas pérdidas netas de 553.095 millones de yenes (unos 3.500 millones de dólares) en el ejercicio fiscal 2025, marcado por el cierre de fábricas como parte de su plan de reestructuración, pero en el primer trimestre del año fiscal en curso logró un beneficio neto de 3.761 millones de yenes (unos 24 millones de dólares).