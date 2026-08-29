Llega a Ecuador exministro deportado por EE.UU. e investigado por crimen de Villavicencio

La Secretaría General de Comunicación de la Presidencia difundió la madrugada de este sábado un vídeo de la llegada de Serrano en el que se aprecia cuando desciende de la aeronave con cadenas en las manos y los pues, lo recibe la policía y le colocan un chaleco antibalas.

El viernes, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anticipó en X que Serrano sería trasladado a la llamada Cárcel del Encuentro, la prisión insignia de su política de seguridad, construida para aislar a líderes de grandes bandas criminales a similitud de las cárceles de Nayib Bukele en El Salvador, y en la que también está actualmente recluido el exvicepresidente correísta Jorge Glas.

Serrano es uno de los imputados por la Fiscalía de Ecuador como supuestos autores intelectuales del asesinato de Villavicencio, acribillado a tiros en 2023 a la salida de un mitin en Quito por sicarios colombianos cuando faltaban once días para la primera vuelta de las elecciones extraordinarias, que terminó ganando Noboa.

El exministro correísta, que residía en Estados Unidos desde 2021, fue detenido el 7 de agosto de 2025 por presuntamente excederse del tiempo permitido para permanecer en el país, si bien argumentaba que tenía en marcha una solicitud de asilo político.

Tras conocer sobre la deportación de Serrano, su hija Verónica dijo temer por la vida de su progenitor, a quien calificó como "perseguido político", al que presume pretenden convertirlo en un "preso político y exhibir su cabeza como un trofeo" en las elecciones locales de noviembre próximo, dijo.

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De su lado, Tamia Villavicencio, hija del candidato asesinado, señaló en X que "la justicia que espera todo un país está cada vez más cerca" y agregó que "hoy se abre un camino de luz para este país".

Por su parte, el Secretario de la Administración, José Julio Neira, indicó en X que Serrano "será puesto a órdenes de la autoridad competente ya que cuenta con una orden de prisión preventiva por la presunta autoría intelectual" del asesinato de Villavicencio.

Serrano, que durante el mandato presidencial de Rafael Correa (2007-2017) fue su hombre fuerte en política de seguridad, siempre ha rechazado su vinculación con el caso de Villavicencio al considerar que no tiene lógica que se le vincule con la banda criminal Los Lobos, considerados ejecutores del asesinato del candidato presidencial, quienes también asesinaron a su hermano Juan Antonio Serrano.

El exfuncionario está imputado en el caso Villavicencio junto al exasambleísta correísta y antiguo cabecilla de los Latin Kings, Ronny Aleaga; los empresarios Xavier Jordán y Daniel Salcedo, y tres líderes de Los Lobos, entre ellos Wilmer Chavarríía ('Pipo'), máximo lííder de la organización criminal.