Perú presenta un presupuesto de 79.500 millones dólares para 2027, un 3,47 % más que 2026

El proyecto de presupuesto contempla un endeudamiento por hasta 24.435 millones de soles (unos 7.300 millones de dólares), de los que 2.800 millones de dólares serían de fuente externa y el resto de origen nacional, con una emisión de bonos a nivel interno de 17.224 millones de soles (unos 5.140 millones de dólares).

Los gastos corrientes de las administración pública fijados en este proyecto de presupuesto ascienden a 170.196 millones de soles (unos 50.700 millones de dólares), de los cuales 103.026 millones de soles (unos 30.700 millones de dólares) corresponden al Gobierno nacional, y el resto a gobiernos locales y municipales.

La cantidad destinada en el Gobierno nacional a proyectos asciende a 20.863 millones de soles (unos 6.200 millones de dólares), concentrado el 80 % de esta cantidad en seis ministerios, con la cartera de Transportes y Comunicaciones a la cabeza con 6.558 millones de soles (cerca de 2.000 millones de dólares).

Esta cartera contempla gastar 1.154 millones de soles (344 millones de dólares) en 2027 en la construcción de la Línea 2 del Metro de Lima y 454 millones de soles (135 millones de dólares) en la Vía Expresa Santa Rosa que hará el acceso más fluido al aeropuerto internacional Jorge Chávez, que sirve a Lima.

También prevé destinar 440 millones de soles (131 millones de dólares) a la construcción del nuevo aeropuerto de Cusco, que será la nueva entrada de la mayoría de turistas internacionales que busquen llegar a la ciudadela inca de Machu Picchu, principal atracción turística de Perú.

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El presupuesto también dobla partida destinada al programa Pensión 65, que entrega bonos a personas de la tercera edad en pobreza extrema, lo que era una de las principales promesas de campaña de la nueva presidenta, Keiko Fujimori.

Así, los fondos para Pensión 65 pasarán de 1.305 millones de soles (390 millones de dólares) en 2026 a 3.530 millones de soles (1.053 millones de dólares) para 2027, de modo que los cerca de 825.000 usuarios del programa recibiría ahora un pago bimestral de 700 soles (209 dólares).

El presupuesto también contempla como escenarios de riesgo el venidero fenómeno climático de El Niño, que se dará entre este noviembre e inicios de 2027, lo que podría reducir en un punto porcentual el crecimiento de la economía peruana en 2026 y 0,6 puntos en 2027.

Si a ello se suma una intensificación del conflicto en Oriente Medio, la materialización de dichos escenarios reduciría los ingresos fiscales hasta en 5.000 millones de soles (unos 1.500 millones de dólares) y elevaría la deuda pública hasta en 1,1 puntos porcentuales del PIB entre 2026 y 2027.

Este proyecto de presupuesto debe ser ahora debatido y eventualmente aprobado por el Parlamento, que desde este año tiene dos cámaras, con un Congreso de Diputados de mayoría opositora y un Senado donde el oficialismo controla la mitad de sus integrantes.