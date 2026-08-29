Ucrania ataca almacenes de Ozon y DNS en el sur de Rusia

"Ahora mismo estamos repeliendo un ataque aéreo contra la región de Rostov. Trabajan las defensas antiaéreas", informó en Telegram el gobernador local, Yuri Slúsar.

Indicó que "restos de drones fueron detectados en una zona de almacenes", sin puntualizar cuáles.

Según Slúsar, en la capital regional cuatro personas tuvieron que ser hospitalizadas, dos mayores y dos niños, uno de ellos en estado grave, mientras que en el distrito Aksáiski tres personas requirieron atención médica.

Los canales ucranianos Supertnova+ y Exilenova+ señalaron que el objetivo del ataque fueron dos almacenes de la red de tiendas de electrodomésticos DNS, información confirmada por el canal independiente ruso Astra, según el cual al menos un almacén se incendió.

A su vez, Ozon confirmó que "esta noche uno de nuestros centros logísticos fue atacado en la región de Rostov".

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"Evacuamos con antelación a todos los empleados, según informaciones previas no hay heridos. Se desató un pequeño incendio, pero fue sofocado inmediatamente", señaló la compañía en su cuenta de Telegram.

Según Astra, este almacén de Ozon se encuentra cerca de uno de los almacenes de DNS atacados.

Además, el medio señaló que fue atacado el astillero Midel en la ciudad de Askái, a orillas del Don y 18 kilómetros de la capital regional, donde -según informaciones no confirmadas- se habría incendiado un buque.

El Ministerio de Defensa de Rusia reportó hoy el derribo de 313 drones ucranianos en once regiones rusas y la anexionada península de Crimea.