Un 65 % de Cuba permanecerá a la vez sin corriente este sábado en el horario "pico"

La situación del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) de la isla es "crítica", según ha calificado el propio Gobierno de la isla. El cubano promedio sufre actualmente muchas más horas sin corriente al día que con fluido eléctrico.

En este contexto, la UNE, adscrita al Ministerio cubano de Energía y Minas, prevé para el horario "pico" de esta jornada disponer de una capacidad de generación de 1.140 megavatios (MW) frente a una demanda máxima de 3.250 MW.

Así, la afectación estimada -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- alcanzará los 2.140 MW.

El informe de la UNE refiere, además, que 10 de las 16 unidades de generación termoeléctrica del país no están operativas en esta jornada por averías o trabajos de mantenimiento (esta fuente es responsable del 40 % del mix energético).

La situación energética cubana se explica por la obsolescencia de estas termoeléctricas, con décadas de explotación y sin las inversiones precisas, que ocasiona que la mayor parte de las unidades de generación del país, fuente responsable del 40 % del mix energético que se nutre de crudo nacional, sufran habituales averías.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sin embargo, la presión de EE.UU., desde el bloqueo petrolero decretado en enero, sí ha obligado a detener por falta de materia prima, los motores de generación, una fuente de energía que precisa diésel y fueloil importado, responsables de otro 40 % del mix energético; mientras que el 20 % restante se obtiene de gas y fuentes renovables, especialmente con el reciente impulso a la solar con apoyo chino.

Según diversas estimaciones, la isla caribeña precisa algo más de 100.000 barriles de petróleo al día para satisfacer sus necesidades energéticas, de los que la isla obtiene unos 40.000 con su producción nacional. El resto debería obtenerlos en el exterior.

Expertos independientes indican que la crisis energética cubana responde a una combinación de infrafinanciación crónica del sector y el actual bloqueo de EE.UU. El Gobierno cubano destaca sobre todo el impacto de las sanciones estadounidenses y acusa a Washington de provocar una “asfixia energética” a la isla.