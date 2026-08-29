Un megaproyecto de ocio saudí en las afueras de París quiere retar a Eurodisney en 2031

"Nosotros les compramos el petróleo, porque, de momento, no podemos depender para todo de la electricidad. Por eso, que ellos (Arabia Saudí) inviertan aquí me parece normal. Nos devuelven lo que les damos", explicó a EFE Richard Remy, esbozando una media sonrisa.

Este jubilado, que vive hace más de 40 años en la zona de Cergy-Pontoise (a unos 30 kilómetros al noroeste de París), estimó que hay más puntos positivos que negativos en los 6.000 millones de euros que Riad prevé gastar para construir tres parques de ocio, uno de ellos probablemente consagrado a la saga de 'Dragon Ball Z'.

"Dará más vida al sector del comercio. Lo único que pido es que los parques no sean de mal gusto (estético)", añadió Remy, orgulloso de una ciudad de Cergy que con solo 50 años de vida ha visto desarrollarse gracias, entre otros proyectos, a la creación de una gran universidad pública y la instalación de almacenes y fábricas de multinacionales como LVMH y Dassault.

Brigitte se muestra un poco más escéptica que su marido Remy y también más nostálgica. La vecina recordó con cariño el antiguo parque de atracciones de Mirápolis (1987-1991) en el que ahora parte del megaproyecto saudí se instalará.

"Me gustaba mucho porque era la tradición francesa, era la cultura francesa, la historia, los cuentos franceses (...) Llevábamos a nuestro hijo mayor y había un montón de cosas típicamente francesas. Quizá fue por eso por lo que no funcionó", lamentó.

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De Mirápolis resta muy poco, apenas unos pórticos oxidados y desteñidos. Ni siquiera hay vestigios del que fue el gran icono del efímero parque, una estatua de Gargantúa, el gigante de apetito insaciable creado por el escritor francés François Rabelais en su novela de 1534.

Sin embargo, en parte de este espacio de 52 hectáreas está instalada, desde hace nueve años, una comunidad gitana.

"Aquí hay unas 500 caravanas. En el Ayuntamiento nos han dicho que en dos años comenzarían las obras, así que nos tendrían que encontrar una alternativa en breve", aseveró uno de los habitantes de la comunidad gitana, quien no quiso identificarse.

El megaproyecto saudí consumirá no solo el antiguo Mirápolis, sino que se extenderá en otras 150 hectáreas, para llegar a un total de 200.

El socialista Jean-Paul Jeandon es el alcalde de Cergy y presidente de la comarca de Cergy-Pontoise.

Jeandon ve más puntos positivos que negativos al acuerdo entre Francia y Arabia Saudí sobre la creación de los tres parques, anunciado el lunes pasado durante la visita del príncipe heredero saudí Mohamed bin Salmán, tras reunirse en el Elíseo con el presidente francés, Emmanuel Macron.

Los 22.000 empleos, entre directos e indirectos, que se perfilan en el proyecto saudí servirán para "responder socialmente" al problema del paro juvenil en la zona, saludó el regidor, en una entrevista con EFE.

Sin embargo, Jeandon, quien puntualiza que lo firmado hasta ahora se trata de "un protocolo de intenciones", juzgó que será necesario un refuerzo del transporte público, a pesar de la estación de cercanías próxima a los futuros parques.

Las tierras agrícolas que se verán afectadas por las 200 hectáreas de los parques de ocio y los marcadores medioambientales, sobre todo en relación a la energía, son dos de los recelos a los que se enfrenta el emprendimiento, además del riesgo de que haya una burbuja inmobiliaria y una explosión de los alquileres de vacaciones de plataformas como Airbnb.

"Por supuesto que uno de los puntos en los que ahora hay que trabajar es cómo se controla Airbnb, qué tipo de vivienda se hace. Esas son todas las cuestiones en las que se podrá trabajar con el inversor o los inversores", reconoció Jeandon, de 67 años.

El regidor no quiso confirmar si el complejo contará con una zona inspirada en 'Dragon Ball Z', el mítico anime de Akira Toriyama que marcó a toda una generación en los noventa del siglo XX.

Respecto a las visitas que previsiblemente acogerá el proyecto saudí, Jeandon se marcó superar, en un primer momento, los algo más de 3 millones anuales del parque de Astérix. El objetivo de los 15 millones que recibe Disneyland París -el principal parque de ocio de Europa- quedará para una segunda fase.