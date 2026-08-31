AI condena ataque contra buscadora de desaparecidos y su hija en Culiacán, México

En un pronunciamiento, AI apuntó la exigencia de las indagatorias a la Fiscalía General del Estado de Sinaloa y confirmó que la hija de Rojo Medina también resultó herida durante el ataque liderado por hombres armados que dispararon contra el vehículo en el que viajaba la activista.

"Exigimos a la Fiscalía General del Estado de Sinaloa investigar de manera pronta, exhaustiva e imparcial los ataques contra Alma Rosa y su hija, considerando como línea de investigación su labor como defensora de derechos humanos", expresó la organización en su mensaje publicado en la red social X.

Por su parte, la Fiscalía local informó que hasta el momento está abierta una indagatoria por feminicidio en grado de tentativa, y señaló también que una de las líneas de investigación busca determinar si el ataque está relacionado con el activismo de Rojo Medina.

AI recordó además que frente a las omisiones del Estado mexicano son personas como Rojo Medina las que asumen la búsqueda de sus seres queridos y enfrentan riesgos y agresiones por realizar esta labor.

Por lo tanto, solicitó asegurar medidas adecuadas para las mujeres buscadoras a través del Mecanismo de Protección, cuya actuación debe acompañarlas "no solo durante las jornadas de búsqueda, sino también en su vida cotidiana".

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"El Estado mexicano debe atender de manera efectiva la crisis de desapariciones y garantizar condiciones de seguridad para quienes realizan labores de búsqueda", insistió al apuntar que México registra más de 132.000 personas desaparecidas.

En ese contexto, "Sinaloa ocupa el quinto lugar en desapariciones, con más de 7.300, y el tercer lugar en número de homicidios, con 114 tan solo en julio", indicó.

El llamado por parte de AI ocurre dos días después de que Rojo Medina y su hija fueran agredidas en la colonia Esthela Ortiz de Toledo, en Culiacán, un suceso que además revivió el caso de Sandra Luz Hernández, también integrante de Voces Unidas por la Vida que buscaba a su hijo desaparecido y fue asesinada a tiros en Culiacán en mayo de 2014.

Este es considerado el segundo ataque al colectivo fundado por Rojo Medina, quien comenzó su activismo tras la desaparición de su hermano Miguel Ángel en 2009, desde aquel suceso ha encabezado búsquedas de personas y restos humanos en distintos puntos de Sinaloa.

Las amenazas y ataques a las personas buscadoras son recurrentes en Sinaloa, uno de los estados más peligrosos de México, al ser un territorio de disputa entre Los Chapitos y La Mayiza, facciones del Cartel de Sinaloa enfrentadas tras la captura en Estados Unidos del histórico narcotraficante Ismael ‘el Mayo’ Zambada.