Al menos 10 lesionados tras ataque explosivo a comandancia en estado mexicano de Zacatecas

En entrevista radiofónica con el medio de comunicación Grupo Fórmula, el titular de la Fiscalía, Cristian Paul Camacho, explicó que el domingo por la noche "hubo una agresión armada en contra de la Comandancia de Ojocaliente" presuntamente por un grupo delictivo que "lamentablemente (...) usó explosivos".

"Tenemos en total 10 personas lesionadas, entre ellos agentes de la corporaciones, y hasta el momento no hay fallecidos y la situación fue atendida ayer" y controlada por distintas agencias de seguridad, explicó.

En este sentido el Gabinete de Seguridad del Gobierno mexicano indicó en un mensaje en redes sociales, que "tras la agresión con un artefacto explosivo contra la Comandancia de la Policía Municipal de Ojocaliente, Zacatecas", las instituciones que integran el Gabinete "colaboran con las autoridades estatales en las investigaciones para esclarecer los hechos, identificar y detener a los responsables".

Además de que autoridades municipales, estatales y federales refuerzan el operativo de seguridad en la zona para proteger a la población.

El Gabinete de Seguridad del Gobierno mexicano está integrado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (coordinadora), la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía General de la República.

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Añadió que en la zona donde ocurrió el ataque "hay un predominio, una cierta presencia del Cártel Jalisco y del Cártel del Pacífico. Y las últimas agresiones que se han dado en contra de las corporaciones son de este grupo delictivo, Cártel Jalisco Nueva Generación", expuso.