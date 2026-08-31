Al menos 590 extranjeros de 39 países siguen desaparecidos en Nepal tras la riada

"Se ha establecido una sala de control de emergencia en el Ministerio para coordinar las acciones con los organismos pertinentes y con las familias de las personas desaparecidas", declaró en una rueda de prensa el portavoz de la Cancillería, Lok Bahadur Chhetri Poudel.

La cartera añadió que 323 ciudadanos extranjeros han sido rescatados hasta el momento.

Nepal agregó este lunes 115 fallecidos en su último recuento y más de 1.700 nuevos desaparecidos, lo que eleva el balance de la tragedia en Nepal y el Tíbet a 919 muertos y 4.793 personas de las que aún no se tiene información.

Ante el desbordamiento de las morgues, 18 forenses indios especializados en análisis de ADN han viajado a Nepal para ayudar en la identificación de las víctimas, indicó Poudel, y añadió que el país himalayo está coordinando el despliegue de un equipo de expertos de Singapur.

Además, Nepal ha solicitado a Estados Unidos el suministro de cámaras frigoríficas para la conservación de cadáveres; y a China y Singapur, kits de pruebas de ADN, drones de alta capacidad y otros artículos esenciales no alimentarios.

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Nepal ha recibido suministros críticos para la búsqueda, el rescate y la asistencia humanitaria procedentes de la India, China, Japón, Estados Unidos, los Emiratos Árabes Unidos y Corea del Sur, entre otros países.

Entre los suministros se incluyen estructuras para la construcción de puentes, generadores, equipos solares, materiales de ayuda de emergencia, tiendas de campaña, mantas, sacos de dormir, paquetes de alimentos y medicamentos.

Poudel afirmó que se están gestionando suministros adicionales procedentes de Birmania (Myanmar), Catar, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, Malasia, Bangladesh y Pakistán, así como de organizaciones de las Naciones Unidas.