Ataque con explosivos a estación de Policía en centro de México deja diez heridos

En entrevista radiofónica con el medio de comunicación Grupo Fórmula, el titular de la Fiscalía, Cristian Paul Camacho, explicó que el domingo por la noche "hubo una agresión armada en contra de la Comandancia de Ojocaliente" presuntamente por un grupo delictivo que "lamentablemente (...) usó explosivos".

"Tenemos en total diez personas lesionadas, entre ellos agentes de la corporaciones, y hasta el momento no hay fallecidos y la situación fue atendida ayer" y controlada por distintas agencias de seguridad, explicó.

El Gabinete de Seguridad del Gobierno mexicano indicó en un mensaje en redes sociales que "tras la agresión con un artefacto explosivo contra la Comandancia de la Policía Municipal de Ojocaliente, Zacatecas", las instituciones que integran el Gabinete "colaboran con las autoridades estatales en las investigaciones para esclarecer los hechos, identificar y detener a los responsables".

El funcionario señaló en la entrevista que probablemente el ataque del domingo podría estar relacionado con una agresión registrada el sábado, también con un artefacto explosivo, contra agentes de la Policía de Zacatecas en los límites con Aguascalientes, hechos que derivaron en que un sujeto de 18 años fuera arrestado, quien dijo pertenecer al grupo delictivo.

Añadió que en la zona donde ocurrió el ataque "hay un predominio, una cierta presencia del Cartel Jalisco y del Cartel del Pacífico; y las últimas agresiones que se han dado en contra de las corporaciones son de este grupo delictivo, Cartel Jalisco Nueva Generación", expuso.

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El Gabinete de Seguridad del Gobierno mexicano está integrado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (coordinadora), la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía General de la República.