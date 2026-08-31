Autoridades paraguayas decomisan 30 fusiles y detienen a 2 sujetos en operación antidrogas

Asunción, 31 ago (EFE).- Las autoridades paraguayas incautaron 30 fusiles de fabricación española y alemana y detuvieron a dos presuntos integrantes de una red de narcotráfico y tráfico de armas hacia el mercado brasileño durante un operativo en el departamento de Amambay (norte), en la frontera con ese país, informó este lunes la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad).