Autoridades paraguayas decomisan 30 fusiles y detienen a 2 sujetos en operación antidrogas

Las armas, según un comunicado de la Senad, estaban ocultas en una camioneta cargada con víveres "para facilitar el traslado clandestino de las armas hacia el mercado brasileño".
El vehículo fue hallado en una vivienda ubicada en la ciudad de Pedro Juan Caballero, la capital de Amambay, que fue registrada este domingo por agentes antidrogas y de la Fiscalía.
En total, fueron descubiertos diez fusiles de procedencia española desarrollados por el Centro de Estudios Técnicos de Materiales Especiales (CETME) y 20 fusiles G3 de procedencia alemana, detalló la institución, que confirmó este lunes la entrega del arsenal a la Dirección General de Material Bélico (Digemabel) .
Los funcionarios capturaron al presunto líder de la organización, un hombre de 33 años, y a su hermano, de 38 años.
También incautaron tres kilos de marihuana picada y prensada, tres teléfonos móviles, dinero en efectivo -6,8 millones de guaraníes (unos 1.149,66 dólares) y 250 reales (unos 48,22 dólares)- y la camioneta.
La Senad, agregó la nota, maneja la hipótesis de que esta estructura mantenía vínculos con "organizaciones criminales que operan en territorio brasileño".