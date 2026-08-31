Berlín lamenta que Israel no investigue la muerte de siete trabajadores de WCK en 2024

"Lamentamos el comunicado de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) del 19 de agosto de 2026, en el que se anunciaba que no se iniciaría ninguna investigación sobre el incidente relacionado con los empleados de la organización World Central Kitchen", indicó un portavoz ministerial en un email enviado a la Asociación de la Prensa Extranjera (VAP) de Berlín.

"El Gobierno insta a Israel a que cumpla con sus obligaciones en materia humanitaria y de derecho internacional. Entre ellas se incluyen la investigación y el enjuiciamiento de las violaciones del derecho internacional humanitario", agregó el portavoz.

"El Gobierno sigue exigiendo una investigación transparente y exhaustiva del incidente por parte de las autoridades israelíes competentes", según el portavoz.

El chef José Andrés calificó el pasado 19 de agosto de "errónea" y "dolorosa" la decisión de la Fiscalía Militar de Israel de no considerar delito penal el ataque de las tropas israelíes contra el convoy de su ONG en abril de 2024 en Gaza, una acción en la que murieron siete trabajadores humanitarios.

En un informe difundido por el Ejército israelí, se explica que la Fiscalía Militar determinó que las decisiones ese día de los comandantes respecto al convoy de WCK "no suscitaron sospechas razonables de conducta delictiva".

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Según el Ejército de Israel, las tropas atacaron el convoy porque creyeron, erróneamente, que dentro había "operativos militares de Hamás", al confundir con miembros de este grupo terrorista palestino a personas desarmadas que habían subido a los vehículos.

WCK hizo público un comunicado en el que condenaba "enérgicamente" la versión del fiscal militar israelí sobre la muerte de los siete trabajadores y señalaba que discrepaba "profundamente de su decisión sobre las investigaciones penales de los ataques aéreos".