Bolsa mexicana cae el 2,32 % en agosto y cierra en rojo en cinco de los últimos seis meses

El retroceso de agosto se unió a las caídas de marzo (-3,91 %), abril (-1,1 %) y junio (-2,36 %) y julio (-0,04 %), y contrasta con los positivos de enero (5,12 %), febrero (5,63 %) y mayo (1,08 %).

"El mercado de capitales cerró el mes con resultados mixtos entre los principales índices bursátiles a nivel global; en Estados Unidos los tres principales índices (Dow Jones, Nasdaq Composite y S&P 500), avanzaron", comentó a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico Financiero de Grupo Financiero Base.

En México, indicó la experta, el IPC de la BMV "cerró el mes con una pérdida del 2,32 % para registrar caídas en cinco de los últimos seis meses -cuatro en fila-".

Al interior del mercado mexicano, añadió la especialista, destacaron las pérdidas mensuales de las emisoras: Volaris (-18,29 %), Orbia (-13,01 %), Megacable (-11,98 %), América Móvil (-11,15 %) y Cemex (-10,68 %).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, señaló el movimiento negativo de este mes, sin embargo, recordó que en lo que va del año el índice mexicano acumula un avance del 1,67 %.

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En la jornada, el peso mexicano se apreció el 0,17 % frente al dólar, al pasar de 17,03 a 17 unidades por billete verde, según datos al cierre del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 513,7 millones de títulos por un importe de 27.083 millones de pesos (unos 1.593 millones de dólares).

De las 649 firmas que cotizaron en la jornada, 225 terminaron con sus precios al alza, 395 tuvieron pérdidas y 29 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron los de la empresa de productos domésticos Grupo Vasconia (VASCONI), con el 4,92 %; los de la comercializadora de productos químicos Cydsa (CYDSASA A), con el 4,26 %; y los de la distribuidora de productos químicos Alpek (ALPEK A), con el 3,66 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron los de la desarrolladora inmobiliaria Grupo Gicsa (GICSA B), con el -8,5 %; los de la compañía minera Frisco (MFRISCO A-1), con el -4,58 %, y los de la productora de vidrio y plástico Vitro (VITRO A), con el -4,0 %.