Brasil prevé reducir el déficit fiscal en medio punto en 2027

El ministro de Planificación y Presupuesto, Bruno Moretti, adelantó que Brasil tendrá este año un déficit primario (antes del pago de intereses) equivalente al 0,4 % del PIB y en 2027 se logrará un ligero superávit del 0,1 % del PIB.

"En 2027 vamos a entregar un superávit primario, con un ajuste de más de medio punto porcentual del PIB en relación a lo actual", dijo Moretti durante un foro organizado por el banco BTG.

El déficit primario se situó en julio en el 0,64 % del PIB, mientras que el déficit nominal, incluyendo el pago de los intereses, alcanzó un 9,34 %, lo que supone una mejoría de seis décimas con respecto al mes anterior, según datos divulgados este lunes por el Banco Central.

El ajuste, que ronda los 19.000 millones de reales (unos 3.670 millones de dólares o 3.160 millones de euros), se realizará gracias a un control de los gastos obligatorios, por medio de la introducción de mecanismos automáticos que limitarán el aumento de los desembolsos.

En especial, el ministro prometió que habrá una "desaceleración muy fuerte" de los gastos obligatorios con el personal.

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Moretti aseguró que si el presidente Luiz Inácio Lula da Silva es reelegido en las elecciones del próximo octubre, al final del próximo mandato, en 2030, se alcanzará un superávit primario del 2 % del PIB.

Estas medidas, según Moretti, contribuirán para llevar la deuda pública, actualmente en el 82,5 %, "a una trayectoria sostenible", lo que permitirá reducir los intereses, que se sitúan en el 14 % anual.

Además del control de gastos, el Gobierno también está trabajando en hacer una "revisión" del 10 % de los beneficios tributarios que se conceden a diversos sectores de la economía, según dijo el ministro de Hacienda, Dario Durigan, en el mismo evento.

Estas medidas, según Durigan, generarán un ahorro que permitirá elevar las inversiones públicas en sectores estratégicos, como los minerales críticos, y en otros segmentos de la economía "donde no hay apetito del sector privado".