Camioneros de los Balcanes bloquearán fronteras con UE si no alarga permisos de estancia

Una protesta parecida ya tuvo lugar entre los pasados días 25 y 30 de enero.

Los camioneros y conductores de autobuses de esos países, todos candidatos a entrar en la Unión Europea, sólo pueden permanecer 90 días en Schengen dentro de cualquier periodo de 180 días, el mismo plazo que se aplica a turistas y residentes temporales de terceros países.

"Los conductores no son migrantes. Están debidamente registrados en empresas de Bosnia-Herzegovina, Serbia, Montenegro y Macedonia del Norte, y lo único que quieren es hacer su trabajo, nada más", afirmó hoy Zijad Saric, jefe de una asociación profesional de Bosnia, durante una concentración de protesta ante la sede la UE en Sarajevo.

Protestas parecidas se han producido hoy de forma coordinada en los otros países.

Si los conductores superan ese plazo de 90 días acumulados en un periodo de 180, pueden ser multados o incluso detenidos y deportados, una situación que dificulta y perjudica su actividad laboral.

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Los sindicatos y asociaciones profesionales del sector proponen elevar hasta 125 o 130 el número de días que pueden acumular, no necesariamente consecutivos, dentro de Schengen en un periodo de seis meses.