Canadá abre la selección del artista para su debut en Eurovisión en 2027

CBC/Radio-Canada, responsable de la participación canadiense, señaló que busca un intérprete con una carrera consolidada, experiencia ante grandes audiencias y capacidad para actuar en directo bajo presión, además de una fuerte presencia digital y, preferiblemente, cierta proyección en el mercado europeo.

Los aspirantes deberán ser ciudadanos canadienses o residentes permanentes, tener al menos 18 años el 1 de mayo de 2027 y presentar su candidatura antes del 9 de septiembre.

La corporación pública explicó que, en este primer año, seleccionará primero al intérprete y posteriormente desarrollará la canción, que incluirá las dos lenguas oficiales de Canadá, inglés y francés, aunque podrá incorporar otras lenguas.

Tras una primera evaluación, CBC/Radio-Canada elaborará una lista de finalistas que se anunciará este otoño. Los canadienses podrán votar por internet y el resultado se combinará con el de un jurado de profesionales de la industria musical para elegir al representante, cuyo nombre se conocerá antes de finales de año.

Según CBC News, varios artistas ya han expresado interés en participar, entre ellos Rêve, Talk y bbno$, todos ellos ganadores de premios Juno.

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La participación de Canadá en Eurovisión fue anunciada previamente por el primer ministro, Mark Carney, quien adelantó que el público tendría un papel activo en la selección del primer representante canadiense.

La participación canadiense tiene además un precedente singular: Céline Dion, nacida en Quebec, ganó Eurovisión en 1988, aunque no representó a Canadá, sino a Suiza.

Las reglas del concurso no exigen que los intérpretes tengan la nacionalidad del país al que representan, lo que permitió que la entonces joven cantante canadiense fuese elegida por la televisión suiza.

Dion interpretó en francés 'Ne partez pas sans moi' en la final celebrada en Dublín y se impuso con 137 puntos, dando a Suiza su segunda victoria en la historia del certamen.

El triunfo se produjo cuando Dion, que tenía 20 años, era ya una artista conocida en el mundo francófono pero todavía estaba lejos de alcanzar la dimensión internacional que adquiriría posteriormente.

Su victoria llevó además a Suiza a organizar la edición de 1989, celebrada en Lausana. Eurovisión recuerda actualmente el éxito de Dion como uno de los ejemplos más destacados de la capacidad del certamen para incorporar talento internacional.

Años después, la canadiense se convirtió en una de las cantantes de mayor éxito comercial del mundo, por lo que su victoria de 1988 es considerada uno de los episodios más célebres de la historia de Eurovisión.