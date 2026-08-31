Canadá participa por primera vez en reunión informal de ministros de Exteriores de la UE

Será la primera vez que un titular de Exteriores canadiense participe en una reunión Gymnich, el foro informal de los ministros de Exteriores de los Veintisiete, según informó este lunes el Gobierno canadiense en un comunicado.

El encuentro, que se celebrará en Wicklow (Irlanda), estará organizada conjuntamente por la ministra irlandesa de Exteriores y Comercio, Helen McEntee, y la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, y abordará, entre otros asuntos, la guerra en Ucrania y la situación en Oriente Medio.

Ottawa señaló que la presencia de Anand permitirá avanzar en la Nueva Asociación Estratégica Canadá-UE, que se firmó en junio de 2025, y profundizar la cooperación en seguridad económica, diversificación comercial y defensa.

La visita se produce mientras el Gobierno del primer ministro Mark Carney intenta reducir la dependencia canadiense de Estados Unidos tras el deterioro de las relaciones con Washington y la escalada arancelaria impulsada por el presidente estadounidense, Donald Trump.

La presencia de Anand en la reunión se produce poco antes de que Carney viaje a Estrasburgo (Francia), donde el 16 de septiembre asistirá al discurso sobre el estado de la Unión Europea y el 17 intervendrá ante el Parlamento Europeo, dentro de la estrategia de Ottawa de estrechar sus vínculos políticos, comerciales y de seguridad con Europa.

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Canadá y la UE celebrarán además una nueva cumbre bilateral los próximos 29 y 30 de octubre en territorio canadiense.