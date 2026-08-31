'Carry trade' empuja al peso mexicano, que sube 5,6 % frente al dólar entre enero y agosto

Según datos del Banco de México (Banxico), solo en agosto el tipo de cambio descendió desde 17,3207 pesos por dólar al cierre de la jornada, una variación de 1,87 %, en un mes en el que la moneda mexicana volvió a colocarse entre las de mejor desempeño frente al dólar.

Grupo Financiero Base calculó una apreciación mensual de 1,97 % y de 5,6 % en el año con su metodología de mercado.

Con ese avance, el peso fue la quinta divisa que más ganó en agosto entre los principales cruces y la sexta en el acumulado anual, por detrás del peso colombiano, la corona noruega, el dólar australiano, el shekel israelí y el real brasileño.

El movimiento llevó además al tipo de cambio a 16,8875 pesos por dólar el 24 de agosto, su menor nivel de 2026 y una cotización no observada desde el 29 de mayo de 2024, de acuerdo con Base.

Durante el mes, la paridad promedió 17,0617 pesos y la volatilidad bajó a 4,15 %, su menor registro desde diciembre de 2025 y, antes de esa fecha, desde mayo de 2014.

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Banco Base advirtió que la fortaleza del peso “no refleja el desempeño de la economía mexicana” y la atribuyó principalmente a operaciones que aprovechan el diferencial de tasas de interés, fenómeno también conocido como 'carry trade', además de la percepción de riesgo global y local y las expectativas sobre las divisas.

Banamex coincidió en que la estrategia de 'carry trade' ha respaldado al peso y señaló que la moneda cerró agosto cerca de su nivel más fuerte en dos años.

También estimó que el avance mensual, cercano al 2 %, fue el mayor desde abril.

En las primeras tres semanas de agosto, Base calculó que el peso llegó a apreciarse 2,62 %, mientras el índice ponderado del dólar retrocedió 1,99 %, favorecido por datos estadounidenses de inflación, empleo y ventas minoristas más débiles de lo esperado.

La tendencia se moderó en la última semana tras el discurso del presidente de la Reserva Federal (Fed), Kevin Warsh, en Jackson Hole, interpretado por el mercado como restrictivo.

Según su reporte económico diario, Banamex no prevé cambios en la tasa estadounidense durante el resto de 2026, aunque reconoce riesgos al alza, mientras Base señaló que volvió la especulación sobre un posible aumento de 25 puntos base antes de terminar el año.

En Chicago, las posiciones especulativas netas a favor de una apreciación del peso aumentaron 13,59 % entre el 29 de julio y el 25 de agosto.

Para septiembre, Base anticipó que no pueden descartarse episodios de volatilidad por la revisión del Traado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el proceso electoral estadounidense y las presiones inflacionarias asociadas a conflictos geopolíticos.