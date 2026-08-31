Club de Prensa acusa a Gobierno de EEUU de impedir entrada a periodistas a G20 de Finanzas

"Instamos al Departamento del Tesoro a revertir de inmediato estas decisiones, acreditar a los periodistas afectados y explicar públicamente cómo y por qué fueron excluidos", pidió el presidente de la asociación, Mark Schoeff, en un comunicado en el que denunció un "patrón inquietante" de restricciones.

"Esto no ocurre de forma aislada. Hemos observado un patrón inquietante en el que funcionarios gubernamentales restringen, reconfiguran o controlan selectivamente el acceso de la prensa a la Casa Blanca, al Pentágono y, ahora, a una importante reunión internacional", indica la nota.

La asociación alertó que "cada nueva restricción facilita que la siguiente se convierta en rutina".

El Club de Prensa defendió "una prensa libre e independiente capaz de exigir responsabilidades al gobierno": "Los estadounidenses no necesitan un cuerpo de prensa elegido por el gobierno", dijo.

"No se debe permitir que ninguna administración seleccione a dedo al cuerpo de prensa que la fiscaliza. El derecho del público a saber debe prevalecer sobre el deseo de cualquier administración de controlar quién formula las preguntas", pidió.

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La reunión ministerial del G20 de Finanzas se celebra este lunes y martes en Asheville, en el estado de Carolina del Norte.