Colegios en Jerusalén Este frenan inicio del curso por restricciones de Israel a docentes

"La decisión se tomó debido a la repentina e imprevista negativa de las autoridades de ocupación israelíes a renovar los permisos de entrada de un gran número de docentes y personal de apoyo. Esto impidió que el personal educativo llegara a sus centros e imposibilitó el inicio del curso escolar", señaló en un comunicado la Gobernación de Jerusalén, órgano de la Autoridad Nacional Palestina (la ANP, sin autoridad en la urbe) encargado de la ciudad.

El cierre de los colegios se debe a que unos 70 profesores palestinos que residen en Cisjordania aún no han recibido los permisos de acceso a Jerusalén por parte de las autoridades israelíes, dijo a EFE un funcionario de la Gobernación, que resaltó que la restricción afecta especialmente a escuelas cristianas ya que cuentan con un alto porcentaje de docentes de esa región palestina ocupada por Israel.

Pese a que Jerusalén Este es un área palestina, Israel ocupó este sector de la ciudad en 1967 y se lo anexionó en 1980.

En este contexto, la población de Cisjordania que busque acceder a la ciudad necesita permisos de las autoridades israelíes, cuya difícil adquisición se hizo aún más limitada tras los ataques de las milicias gazatíes del 7 de octubre de 2023.

Entre 250 y 300 docentes de Cisjordania trabajan en las escuelas de Jerusalén, indicó el funcionario.

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"Las clases se reanudarían inmediatamente después de la reemisión y renovación de todos los permisos para docentes y personal sin excepción", continúa el comunicado de la Gobernación.