Comandante de la Policía de Bolivia renuncia en medio de polémicas tras cumplir "ciclo"

"El comandante Sokol, efectivamente, está dejando el cargo (...) Esta etapa ha sido muy importante, muy interesante, ha cumplido un ciclo y ha cumplido de manera brillante, honesta y con la institucionalización de la Policía", dijo Oviedo a los medios en La Paz.

El ministro también señaló que el presidente boliviano, Rodrigo Paz, aceptó la renuncia de Sokol, por lo que está previsto que el Ejecutivo designe a su sucesor en el transcurso de la jornada.

Sokol asumió el mando de la Policía de Bolivia el pasado 28 de noviembre con la premisa de "tolerancia cero" a la corrupción y el mandato de cambiar la imagen de la institución, conseguir su "despolitización" y "recuperar la soberanía" en los lugares de Bolivia donde no puede ingresar.

La acción más relevante del excomandante fue la captura del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, en una operación que, según las autoridades, fue efectuada únicamente por la Policía de Bolivia la madrugada del 13 de marzo, para después enviarlo a Estados Unidos, donde está detenido.

En julio, se difundió un audio en el que supuestamente el comandante de la Policía revelaba la existencia de un grupo de oficiales mayores que organizó una colecta de 2 millones de dólares para manipular los ascensos y la sucesión del mando policial.

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Poco después se filtró otro audio en el que Sokol supuestamente llama "ridículo" a Oviedo, aunque después el entonces comandante de la Policía aseguró en su descargo que esas grabaciones fueron manipuladas, editadas y sacadas de contexto.

Por el primer audio, el vicepresidente del país, Edmand Lara, quien fue policía y se declaró opositor al Gobierno de Rodrigo Paz, denunció penalmente a Sokol por supuesta concusión, uso indebido de influencias, cohecho pasivo y omisión de denuncia, entre otros delitos.

A principios de agosto, Sokol generó nuevamente polémica al afirmar que la captura del expresidente boliviano Evo Morales (2006-2019) "no es una prioridad", pese a que el también líder cocalero tiene dos órdenes de aprehensión por procesos en su contra.

Morales afronta una acusación por trata agravada de personas, por la supuesta relación que tuvo con una menor de edad con la que presuntamente tuvo una hija cuando era presidente en 2016, y también está investigado por terrorismo y alzamiento armado, entre otros delitos, por su presunta vinculación con las protestas sociales de mayo y junio.

Oviedo replicó entonces que para el Gobierno es una "tarea prioritaria detener a Evo Morales".