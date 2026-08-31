Dejar a los colonos en manos de la Policía, otro paso de Israel para anexionar Cisjordania

"Esta es la última de una serie de medidas mediante las cuales Israel está difuminando cada vez más la distinción entre el territorio palestino ocupado y su propio territorio y, al hacerlo, está anexionando de hecho dicho territorio, infringiendo el derecho internacional", explica a EFE el analista Eitan Diamond, del Centro Internacional de Derecho Humanitario.

El pasado 14 de agosto, Katz ordenó al Ejército traspasar a la Policía sus competencias para aplicar la ley en Cisjordania. Lo hizo poco después de que colonos empezaran a asediar las viviendas de varios palestinos en el pueblo de Qusra, sin que las fuerzas armadas o la policía hayan detenido aún a nadie por este acoso.

El caso de Qusra generó un desfase entre las capacidades de ambos cuerpos de seguridad: el Ejército ha reiterado en numerosas ocasiones que es la Policía la que ha de llevar a cabo las detenciones de colonos en Cisjordania, así como que las tropas están en este territorio palestino por una labor "antiterrorista" contra la población palestina.

El de Qusra es un caso entre las decenas de agresiones diarias de los colonos, cuya presencia en Cisjordania se ha disparado a causa de las políticas del Gobierno de Benjamín Netanyahu.

Israel cuenta con al menos 146 asentamientos con los que ocupa territorio en Cisjordania, además de otras 390 granjas y estructuras con las que los colonos pretenden iniciar colonias (conocidos como 'outposts'), que rompen también con la propia legalidad israelí, según cifras de la ONG israelí Peace Now.

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Todos ellos, tanto asentamientos como 'outposts', son ilegales para el derecho internacional y la Corte Internacional de Justicia ha llamado a su desmantelamiento.

Un oficial de las fuerzas armadas aseguró a EFE que, en la primera mitad de este año, las tropas desmantelaron al menos 150 'outposts'.

Fuentes en el Ejército dijeron al diario Haaretz creer que la medida de Defensa busca que los colonos puedan levantar dichos puestos de avanzada en territorio palestino sin intervención militar. Asimismo, el diario recogió que los oficiales sostienen que la transferencia no puede ejecutarse sin anexionar Cisjordania.

Israel es una potencia ocupante en Cisjordania y, "dado que la potencia ocupante no es el legítimo soberano del territorio ocupado, sólo puede mantener el control sobre dicho territorio de forma temporal y no debe tratarlo como si formara parte de su propio territorio soberano", explica Diamond.

La autoridad en el territorio ocupado, continúa, ha de ser "claramente diferenciada" de la de su propio territorio. Es por eso que los agentes de la Policía de Israel, que patrullan en las calles de Tel Aviv, Jerusalén o Haifa, no pueden tener la misma autoridad en el enclave palestino para hacerse cargo de los colonos.

Hasta que se efectúe el traspaso de poderes, se mantendrá la situación que ya regía en Cisjordania: mantener una postura oficial en la que el Ejército ostenta la autoridad pero la delega en la Policía.

"Ahora, la autoridad para hacer cumplir la ley en los asentamientos se está retirando oficialmente del ejército —que se supone que debe administrar el territorio ocupado— y se está transfiriendo a la Policía", concluye el analista.

Katz dio el pasado 17 de agosto dos semanas a las fueras armadas para idear un plan de traspaso de competencias a la Policía, informó entonces el diario israelí YNet. El plazo se cumple este lunes, sin que aún haya trascendido más información sobre el proceso.

Cuando Defensa anunció el traspaso de competencias, el ministro ultraderechista Itamar Ben Gvir, a la cabeza de Seguridad Nacional y de quien depende la Policía, reclamó la autoridad para ordenar detenciones administrativas contra "anarquistas", como se refiere a activistas como Andrey y otros voluntarios israelíes en el enclave.

"No sabemos si sólo es un postulado político", dice Andrey al teléfono, "para ganar votos antes de las elecciones". Los comicios son el 27 de octubre.

Diamond, sin embargo, ve probable que salga adelante a falta de oposición interna en Israel a la medida desde que se anunció.

"En la práctica, el Ejército se ha abstenido durante muchos años de aplicar la ley a los colonos", comenta. "Esta nueva política sólo ha formalizado una práctica de largo recorrido".