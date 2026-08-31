Denuncian en Ecuador asesinato de guía de medios extranjeros que cubren crimen organizado

El asesinato se produjo el pasado 23 de agosto, alrededor de las 00:30 (05:30 GMT), en una zona rural del municipio de Yaguachi, de la provincia de Guayas, una de las más afectadas por la violencia criminal.

Según Fundamedios, un grupo de unos seis hombres armados y encapuchados, con chalecos y prendas similares a las utilizadas por fuerzas de seguridad, llegó al sector en dos camionetas.

Primero entraron a la casa de un vecino, a quien asesinaron a tiros, pero los moradores creen que llegaron a la dirección equivocada. Posteriormente se dirigieron a la vivienda de Cobos y lo mataron.

La organización señaló que, de acuerdo con la Policía, Cobos había recibido amenazas antes del fatal ataque.

"Existen distintas versiones sobre la identificación de los agresores: una persona entrevistada por la prensa señaló que algunos se identificaron como policías, mientras que otro testimonio los describió con chalecos y vestimenta de tipo militar", señaló Fundamedios en un comunicado.

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En los últimos años, varios asesinatos y asaltos en Ecuador han sido cometidos por grupos criminales que se visten como policías o militares para evitar que los identifiquen rápidamente.

René Cobos se desempeñaba como colaborador local, conocido en la práctica periodística internacional como 'fixer', para corresponsales y medios extranjeros que cubren temas de crimen organizado en Ecuador, facilitando contactos, logística y entrevistas, incluida la aproximación a estructuras criminales, de acuerdo con Fundamedios.

La organización señaló que, según información aportada por el entorno de la víctima, Cobos habría colaborado con diferentes medios nacionales e internacionales en temas de seguridad.

Sin embargo, agregó que no cuenta con elementos que permitan afirmar con certeza que el crimen esté vinculado a su labor como guía.

Aunque sí considera indispensable que la investigación fiscal no descarte esta hipótesis y "la examine con la debida diligencia, conforme al deber reforzado de investigación que recae sobre el Estado frente a agresiones contra personas vinculadas al ejercicio de la libertad de expresión".

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de "conflicto armado interno" declarado por el presidente, Daniel Noboa, para intensificar el combate contra los grupos criminales, a los que se le atribuye la escalada de violencia sin precedentes que se registra en los últimos años.

Solo en 2025, el año más violento de la historia del país, fueron asesinados seis periodistas y comunicadores, según estadísticas de Fundamedios.